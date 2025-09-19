[헤럴드경제=임세준 기자] 애플 아이폰17 시리즈 국내 공식 출시일인 19일 오전 서울 중구 명동 애플스토어를 찾은 한 고객이 아이폰17 프로와 에어 제품을 비교하고 있다. 임세준 기자


jun@heraldcorp.com