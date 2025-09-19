[헤럴드경제=임세준 기자] 애플 아이폰17 시리즈 국내 공식 출시일인 19일 오전 서울 중구 명동 애플스토어를 찾은 한 고객이 아이폰17 프로와 에어 제품을 비교하고 있다. 임세준 기자
입력 2025-09-19 12:21:37
‘피자집 칼부림’ 흉기 미리 준비하고 CCTV 가렸다…계획범죄 정황 충격 [세상&]
[헤럴드경제=안효정 기자] 서울 관악구 조원동의 한 피자가게에서 흉기를 휘둘러 3명을 숨지게 한 가맹점주 김동원(41) 씨가 구속된 채 검찰로 넘겨졌다. 경찰 조사 과정에서 김씨가 범행 도구를 미리 준비한 정황이 드러났다. 서울 관악경찰서는 19일 오전 살인 혐의로 김씨를 구속송치했다고 밝혔다. 경찰 수사 결과 김씨는 인테리어 공사 이후 보수 문제와 관련해
“결국 월 5000원 내렸다” 쏟아지는 ‘뭇매’…200만명 이탈 ‘사태’ 터지더니
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “이것마저 망했다간” 디즈니+가 거액을 쏟아부은 ‘북극성’ 살리기에 사활을 걸고 있다. 이용료를 한시적으로 월 5000원 가량이나 내렸다. 디즈니+는 9월 28일까지 월 9900원에서 4950원으로 연간 이용료를 내린다. 디즈니+는 한국 온라인동영상서비스(OTT) 시장에서 꼴찌로 추락 존폐 위기로까지 몰린 상황이다. “이용료가 아깝다” “볼 게 없다”는 뭇매를 맞다가, 기대작 북극성을 내놓고 반격을 꾀하고 있다. 북극성의 초기 반응은 좋은편이다. 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼 시청 순위 집계 사이트인 플릭스패트롤에 따르면 디즈니+ 시리즈 ‘북극성’은 14일 기준 디즈니+ 톱 10 TV쇼 부문 월드와이드 2위에 올랐다. 한국을 비롯해 홍콩, 일본, 대만, 싱가포르, 튀르키예 등 6개국에서 1위에 등극했다. ‘북극성’은 유엔대사로서 국제적 명성을 쌓아온 ‘문주’(전지현)가 대통령 후보 피격 사건의 배후를 쫓는 가운데, 그녀를 지켜야만 하는 국적불명의 특수
넷플릭스 인기 드라마 배우, 건물에서 추락사…향년 37세
[헤럴드경제=김보영 기자] 넷플릭스 인기 시리즈 ‘삼생삼세 십리도화’에 출연한 중국 배우 우몽롱의 사망 소식이 전해졌다. 11일 중국 다유신문망 등 현지 매체에 따르면, 우몽롱은 이날 새벽 베이징시 차오양구의 한 주택단지 건물에서 추락해 숨졌다. 보도에 따르면 그는 전날 친구 집에서 저녁 식사를 한 뒤 새벽 2시쯤 방으로 돌아가 문을 잠그고 휴식을 취했다. 그러나 오전 6시쯤 친구들이 집을 떠나면서 보이지 않자 아래층으로 내려갔고, 그곳에서 시신이 발견됐다. 경찰은 범죄 혐의점이 발견되지 않았다며 형사 사건 가능성은 배제했지만 구체적인 사망 원인은 밝히지 않았다. 우몽롱의 소속사는 이날 소셜미디어 공식 계정을 통해 “깊은 슬픔 속에 알려드린다. 우리가 사랑하는 우몽롱이 2025년 9월 11일 추락 사고로 세상을 떠났다”고 밝혔다. 이어 “경찰 조사 결과 범죄 정황은 발견되지 않았다”며 “고인의 명복을 빌며 남은 이들이 굳세게 살아가길 바란다”고 덧붙였다. 한편 우몽롱은 1988년생으
“결국 터질 게 터졌다” 1000만→고작 77만명 ‘뭇매’ 맞더니…폐점 속출
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “결국 올 게 왔다” 기대작들이 줄줄이 흥행에 참패하면서 국내 최대 영화관 CJ CGV의 영화관들이 문을 닫고 있다. 10일 업계에 따르면 CJ CGV는 최근 북수원점, 송파점, 연수역점, 창원점, 광주터미널점, 청주율량점 등 직영점과 성남모란점, 정왕점, 천안시청점 등 위탁 지점의 영업을 종료했다. 올해 들어서만 무려 12곳을 폐점했다. 이대로 가면 앞으로 폐점 영화관수는 더 늘어날 것으로 보인다. 흥행작 부재로 CJ CGV는 올 2분기에만 국내 영화 사업에서 173억 원의 적자를 냈다. 관람객 수도 2분기 기준 1000만 명으로 전년 동기(1561만명) 대비 36%(561만 명)나 감소했다. 메가박스도 올해 2분기 85억 원의 영업손실을 기록해 적자 전환했다. 넷플릭스발 쇼크로 관객 수가 줄어든 가운데 기대작들이 줄줄이 흥행에 참패하면서, 더 이상 버티기가 힘든 상황에 몰렸다. 범죄도시 시리즈를 잇달아 1000만 영화에 올려놓은 마동석의 또 다른 10