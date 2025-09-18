[헤럴드경제=양대근 기자] ㈜제이앤비솔루션 정재봉 대표가 18일 서울 중구 대한상공회의소회관에서 열린 ‘2025 일자리창출 지원유공 정부포상 시상식’에서 국무총리 표창을 수상했다. 이번 시상식은 고용노동부가 주최하고 대한상공회의소가 주관해 진행됐다.

정 대표는 2016년 10월 법인 설립 이후 8년간 기업탐방형 일경험 프로그램을 안정적으로 운영하며 청년 고용 확대와 경력개발 지원에 앞장섰다는 평가다. 그 결과 사업 목표를 115.9% 달성, 3년 연속 우수기관 평가를 받는 등 고용 창출 성과를 인정받았다.

제이앤비솔루션은 대학·기관·지자체 연계 홍보 채널 시스템을 구축했으며, 매년 신규·강소기업 발굴을 통해 프로그램의 질적 전환을 이끌었다. 또한 단순한 기업탐방이 아닌 현직 멘토 300여명의 인프라를 활용해 청년들에게 직무 실무 경험을 제공하고, 2018~2024년 총 3534명의 청년에게 직무탐색을 위한 일경험 기회를 제공했다. 이 가운데 구직단념 청년 155명을 발굴·참여시켜 청년 고용 안정화에도 기여했다.

더불어 ‘일하기 좋은 기업문화’ 확산을 위해 주 35시간 근무제 전면 도입, 육아휴직·육아단축근무 활성화, 근무시간 내 교육·세미나·워크숍 참여 지원 등 다양한 제도를 시행하며 직원들의 장기 재직과 경력 성장을 지원하고 있다.

정 대표는 “이번 수상은 단순히 일자리 수치를 늘린 것이 아니라, 기업·학교·지자체가 함께하는 협력 인프라를 통해 청년들이 실제로 성장할 수 있는 환경을 만든 점이 인정받은 결과”라며 “앞으로도 청년 고용 안정화와 양질의 일자리 창출을 위해 사회적 책임을 다하는 기업으로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.

김민채 청년일경험 사업기획 팀장은 “청년들이 스스로 가능성을 확인하고 자신감을 얻을 수 있도록 돕는 것이 우리의 가장 큰 보람이며 한 사람의 경험이 인생을 바꿀 수 있다는 믿음으로, 앞으로도 청년들이 원하는 일을 선택할 수 있는 기회가 더 많아지길 바란다”고 말했다.