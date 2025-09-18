추정가 131억원, 미공개 작품 경매로 미술계 관심 집중”

[헤럴드경제=정주원 기자] 스페인의 거장 파블로 피카소가 연인 중 한 명을 그린 미공개 초상화가 파리 경매장에서 공개돼 화제를 모으고 있다.

AFP통신에 따르면 18일 프랑스 파리 드루오 경매장은 ‘꽃무늬 모자를 쓴 여인의 흉상’을 처음으로 선보였다. 이 작품은 1943년 7월 제작됐으며, 모델은 피카소의 연인이자 사진작가·화가·시인으로 활동한 도라 마르다. 도라는 피카소의 대표적 뮤즈로, 그를 소재로 한 작품만 60점에 이른다.

이번 경매 작품은 1944년 한 프랑스 수집가가 산 뒤 현재 소유주인 손자에게 상속됐으며, 상속 재산 정리 차원에서 경매에 나오게 됐다.

현장에 참석한 피카소 전문가 아녜스 세베스트르-바르브는 “이 작품은 대중에게 거의 알려지지 않았으며, 파리 피카소 작업실을 제외하면 전시된 적이 없다”며 “미술사와 피카소 역사에서 의미 있는 이정표가 될 것”이라고 평가했다.

드루오 경매장 크리스토프 뤼시앵 경매인은 작품 추정가를 약 800만 유로(약 131억원)로 제시하며, 실제 낙찰가는 이보다 높아질 가능성이 크다고 밝혔다. 경매는 내달 24일 진행된다.

피카소 작품은 경매시장에서 꾸준히 높은 가치를 인정받고 있다. 최고가는 2015년 뉴욕 크리스티 경매에서 1억7940만 달러(약 2050억원)에 팔린 1955년 작 ‘알제리의 여인들’이다.

지난해 피카소 작품 판매액은 2억2300만 달러(약 3122억원)에 달했고, 올해 5월에는 1969년 작 ‘앉아 있는 남자’가 뉴욕 소더비 경매에서 1510만 달러(약 211억원)에 낙찰되기도 했다.

이번 공개는 피카소의 숨은 작품과 뮤즈 도라 마르에 관한 관심을 한층 끌어올릴 전망이다.