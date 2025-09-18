AI 전략·예산·규제 조율…“국가 AI 대전환 뒷받침”

[헤럴드경제=정주원 기자] 국가인공지능(AI)전략위원회는 18일 ‘인공지능책임관(CAIO·Chief AI Officer) 협의회’를 공식 출범하고 첫 회의를 열었다. 협의회 의장은 국가 CAIO를 겸임한 하정우 AI미래기획수석이 맡았다.

위원회는 1차로 48개 부·처·청·위원회에 CAIO 지정을 완료했으며 이날 회의는 장관급 기관 25곳을 대상으로 진행됐다. 장관급 기관은 차관급, 차관급 조직은 실장급을 CAIO로 지정하도록 했으며 향후 지방자치단체까지 단계적으로 확대할 방침이다.

각 부처 CAIO는 부처별 AI 전략 수립과 이행 점검·데이터 기반 행정 강화·AI 활용과 데이터 개방·연계 등 소관 조직의 AI 관련 업무 전반에 대한 최종 책임을 맡는다.

협의회는 ‘국가 AI 대전환’과 ‘AI 3대 강국’ 실현을 지원하는 정부 협의체로 ▷부처 간 AI·데이터 규제 이슈 공유 ▷AI 사업 기획·예산 편성 지원 ▷범부처 협력 사업 발굴 ▷국가 AI 액션플랜과 부처 정책 연계 강화 등의 임무를 수행한다. 논의 결과는 국가인공지능전략위원회에 보고된다.

첫 회의에는 하정우 수석과 25개 장관급 기관 CAIO를 비롯해 임문영 전략위원회 부위원장, 8개 분과위원회 분과장이 참석해 협의회 운영 방안과 내년도 부처별 AI 예산 현황을 보고·논의했다. 협의회는 매달 1회 개최를 원칙으로 하며, 논의 주제에 따라 관련 분과위원도 함께 참여한다.