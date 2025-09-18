[헤럴드경제=최원혁 기자] 코스피 지수가 사상 최고치 행진을 이어가는 가운데 이재명 대통령이 지난 대선 기간 투자했던 자신의 상장지수펀드(ETF) 성적표를 공개하며 “퇴임하는 날까지 코스피 5000 달성을 위해 1400만 개미 투자자들과 함께하겠다”고 밝혔다.

18일 강유정 대통령실 대변인은 브리핑을 통해 “오늘 종가 기준으로 이 대통령의 ETF 평가 이익은 1160만원으로, 이는 26.4%의 수익률에 해당한다”고 밝혔다.

ETF 상품은 코스피 지수 등 특정한 자산의 지표 변동에 따라 수익률이 결정되도록 설계된 상품이다.

이 대통령은 대선 직전인 5월28일 ‘코스피 5000’ 시대를 공약하면서 ETF 상품 4000만원어치를 매수했다. 그러면서 향후 5년간 매월 100만원씩 총 6000만원을 더 투자해 모두 1억원의 주식을 사겠다고 약속한 바 있다.

강 대변인은 “이재명 정부 출범 후 코스피 지수는 25%, 코스닥 지수는 14% 상승했다”며 “(상법 개정으로) 이사의 충실 의무를 기존 회사에서 주주까지 확대하고 주식 시장의 불공정 거래를 엄벌하도록 하는 ‘주주 친화 정책’을 통해 증시 체질개선에 성공했다는 신호”라고 주장했다.

이와 관련해 이 대통령은 “국장 투자의 매력을 높여 부동산 자금을 주식으로 이전하는 흐름을 가속할 것”이라며 “퇴임하는 날까지 코스피 5000 달성을 위해 1400만 개미 투자자와 함께하겠다. 해외 순방 시에도 외국인 투자자들에게 국내 증시의 매력을 적극적으로 홍보하겠다”는 뜻을 밝혔다고 강 대변인이 전했다.

한편 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전일 대비 1.40% 오른 3461.3원에 거래를 마치며 사상 최고치를 경신했다. 이재명 정부 출범 후 코스피 지수는 25%, 코스닥 지수는 14% 상승했다.