수도권 일대 피해 잇따라…경찰 “중국 윗선 추적”

[헤럴드경제=정주원 기자] KT 이용자들을 대상으로 한 무단 소액결제 해킹 사건의 피의자 2명이 모두 구속됐다.

수원지법 안산지원 정진우 영장전담 부장판사는 18일 중국 국적의 교포 A(48) 씨와 B(44) 씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 구속영장을 발부했다. 정 부장판사는 “도망할 염려가 있다”며 영장 발부 사유를 밝혔다.

A씨는 정보통신망법 위반 및 컴퓨터 등 사용 사기 혐의를, B씨는 컴퓨터 등 사용 사기와 범죄수익 은닉규제법 위반 혐의를 받고 있다.

A씨는 지난달 말부터 이달 초까지 불법 소형 기지국 장비를 승합차에 설치해 수도권 특정 지역 KT 이용자들의 휴대전화를 해킹, 모바일 상품권 구매와 교통카드 충전 등 소액결제를 한 것으로 조사됐다. B씨는 이 결제 건을 현금화한 역할을 맡은 것으로 파악됐다.

앞서 이날 오전 영장심사에 출석한 A씨는 범행 수법을 묻는 취재진 질문에 “시키는 대로 했다”고 짧게 답했다. “누구의 지시를 받았느냐”는 질문에도 “모른다. 저도 시키는 대로 했다”고 되풀이했다.

경찰은 지난 16일 인천국제공항과 서울 영등포구에서 두 사람을 잇달아 검거했다. 조사 과정에서 A씨는 “중국에 있는 윗선 C씨의 지시를 받고 범행했다”고 진술했으며 최근 중국에서 C씨를 만난 사실도 있다고 말했다.

경찰은 아직 C씨의 신원을 특정하지 못했지만, 사건의 주범이 실제 중국에 있는 것으로 보고 추적을 이어가고 있다.

이번 사건은 경기 광명시 소하동 일대 주민들이 “새벽 시간대 모르는 사이 휴대전화에서 수십만원이 빠져나갔다”는 신고를 하면서 드러났다. 지난 4일 언론 보도로 알려진 이후, 광명뿐 아니라 서울 금천과 인천 부평, 경기 부천·과천 등 인접 지역에서도 유사 피해 신고가 잇따랐다.

경찰에 접수된 피해 규모는 지난 15일 기준 200건에 1억2000여만원에 달한다. KT가 자체 파악한 피해는 362건, 2억4000여만원으로 집계돼 실제 피해 규모는 더 늘어날 가능성이 있다.

경찰은 구속된 피의자들을 상대로 범행 수법과 자금 흐름을 추적하는 한편, 중국 윗선의 실체 규명에 수사력을 집중할 방침이다.