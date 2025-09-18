커크 암살 관련 ‘마가’ 비난한 키멀 방송 무기한 중단·칼럼니스트 해고 “표현의 자유” 외치던 트럼프, 커크 피살 후 ‘혐오발언 단속’ 급선회 트럼프 영국서 새벽 1시 “환영”…美선 ‘언론의 자유 침해’ 비판 확산

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국 월트디즈니컴퍼니 자회사인 ABC 방송이 우익 활동가 찰리 커크 총격 사건 관련 발언을 문제 삼아 인기 진행자 지미 키멜의 토크쇼 제작을 전면 중단했다고 뉴욕타임스(NYT) 등이 보도했다.

보도에 따르면, ABC를 소유한 미디어그룹 넥스타는 공식 성명을 내고 “ABC가 ‘지미 키멜 라이브!’ 프로그램 제작을 무기한 중단하기로 했다”고 밝혔다. 앤드루 앨퍼드 넥스타 방송부문 사장은 “찰리 커크 사망과 관련한 진행자 키멜의 발언은 국가 정치 담론의 중요한 시기에 모욕적이고 무례했으며, 우리 지역 사회의 다양한 의견과 가치도 반영하지 않았다”고 설명했다.

트럼프 2기 행정부가 출범 직후 내세운 핵심 기조는 ‘표현의 자유 복원’이었다. 트럼프 대통령은 조 바이든 전 행정부가 “미국인의 말할 권리, 혹은 말하지 않을 권리를 짓밟았다”며 연방 정부의 검열을 끝내겠다고 선언했다. JD 밴스 부통령과 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO) 등은 이를 “자유의 회복”이라며 환영했다.

그러나 보수 논객 찰리 커크가 총격으로 살해되자, 트럼프 행정부는 표현의 자유를 옹호하던 태도에서 돌연 ‘혐오 발언’ 단속과 검열로 급선회했다는 논란에 직면했다고 워싱턴포스트(WP)는 지적했다.

트럼프 대통령은 커크 피살 직후 연설에서 “급진 좌파가 이번 공격의 책임이 있다”며 강경 대응을 예고했다. 마르코 루비오 국무장관은 “커크의 죽음을 지지하는 외국인에 대해 비자 취소를 검토할 수 있다”고 밝혔고, 밴스 부통령은 “살해를 환영하는 이들을 고발하라. 직장에도 알려라”라고 촉구했다.

앞서 키멜은 지난 15일 프로그램 도중 커크 살해 용의자인 타일러 로빈슨이 친(親)트럼프 공화당 당원일 가능성을 제기해 논란을 불렀다. 그는 “마가(MAGA·‘미국을 다시 위대하게’) 집단은 커크를 살해한 용의자가 자신들과 무관한 인물인 척하며 이를 정치적으로 이용하려 한다”고 발언했다. 평소 트럼프 대통령을 직설적으로 비판해온 키멜의 발언은 커크 지지자들의 강한 반발을 샀다.

키멀은 과거에도 트럼프 대통령과 그의 정책을 여러 차례 비판해 트럼프 대통령의 심기를 건드린 경험이 적지 않다. 지난해 아카데미 시상식 때 서로 주고받은 공방이 대표적이다.

시상식 사회자였던 키멀이 오프닝 멘트부터 공화당 의원을 농담 소재로 삼자 당시 공화당 대선 후보였던 트럼프는 “역대 오스카 시상식에 지미 키멀보다 더 최악인 사회자가 있었나. 키멀의 오프닝은 평균 이하인 인물이 ‘무언가’가 좀 돼보겠다고 안간힘을 쓰는 꼴”이라는 독설로 반응했다.

이에 대해 키멀은 시상식 막판에 트럼프가 올린 게시물을 직접 낭독하고는 “시청에 감사드린다”면서 “아직도 깨어 있다니 놀랍다. 감옥 갈 때가 지나지 않았나”라면서 당시 2020년 대선 결과 뒤집기 혐의 등 4가지 사안으로 재판에 넘겨진 트럼프를 조롱해 객석의 폭소를 끌어냈다.

영국 국빈방문 중 트럼프, 키멀 방송중단 소식에 “미국에 희소식”

영국을 국빈 방문 중인 도널드 트럼프 미국 대통령이 ‘지미 키멀 라이브!’ 방송 중단에 즉각 기쁨을 드러냈다.

트럼프 대통령은 18일(현지시간) 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 “미국에 희소식: 시청률로 고전하던 지미 키멀쇼가 폐지됐다”고 썼다. 트럼프 대통령이 이 게시물을 올린 시각은 런던 현지 시각으로 오전 1시 4분이었다.

트럼프 대통령은 프로그램 방송 중단을 결정한 ABC방송을 향해 “축하한다. 과거에 해야 했을 일을 해낼 용기가 드디어 생겼다”고 했다. 그러면서 그동안 본인과 각을 세워 온 다른 토크쇼 진행자들까지 싸잡아 평가절하했다.

그는 “키멀은 재능이 ‘제로’고 (스티븐) 콜베어보다도 시청률이 나빴다. 그게 가능한지 모르겠지만”이라며 “이제 지미(팰런)와 세스 (마이어스), 가짜뉴스 방송 NBC의 두 루저만 남았다. 그들의 시청률도 끔찍하다. (폐지)하라 NBC!!!”라고 덧붙였다.

지미 팰런이 진행하는 NBC방송의 간판 토크쇼 ‘더 투나잇 쇼’, ‘레이트 나잇 위드 세스 마이어스’ 등의 폐지까지 요구한 셈이다.

민주당·시민단체 “언론 자유 심각한 위협”

커크의 죽음을 둘러싼 후폭풍은 언론계와 온라인 전반으로 확산되고 있다. 공개적인 장소나 SNS에서 부정적 발언이나 게시물을 올린 사람들이 해고되거나 체포되는 사례가 잇따르고 있다. WP에서 11년간 재직한 칼럼니스트 캐런 애타이어도 지난 15일 사측으로부터 해고 통보를 받았다고 밝혔다. 그는 커크 암살 이후 정치 폭력, 총기 문제, 인종차별적 이중 잣대를 비판하는 글을 SNS에 게시했다.

브렌던 카 연방통신위원회(FCC) 위원장은 “미국 수정헌법 제1조는 대부분의 표현을 보호한다”고 강조하면서도, 곧이어 디즈니 제재 가능성을 시사했다. WP는 트럼프 행정부의 이러한 발언들이 “혐오 발언을 규제하고 시민을 검열하겠다는 입장”으로 비칠 수 있다고 분석했다. 이에 대해 보수진영 내부에서도 “정부가 어디까지 수정헌법 제1조를 흔들 수 있느냐”는 우려가 제기되고 있다.

민주당 내에서도 비판의 목소리는 거세다.

민주당 크리스 머피 상원의원은 소셜미디어에서 ABC방송의 프로그램 폐지에 대해 “나라의 언론자유를 조직적으로 파괴한 것”이라며 “이 순간의 무게를 이해해야 한다. 지금 이 순간 나라가 움직여야 한다. 우리가 모두 거리에서 저항해야 할 순간이다”라고 말했다.

민주당 소속인 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사는 엑스(X)에 “공화당은 언론의 자유를 믿지 않는다. 실시간으로 당신을 검열하고 있다”고 썼다.

시민단체 미국시민자유연맹(ACLU)도 성명을 내고 “매카시즘을 넘어서는 것”이라며 “트럼프 정부의 행위는 ABC방송의 항복과 더불어 수정헌법 제1조의 자유(언론의 자유)에 심각한 위협”이라고 규탄했다.