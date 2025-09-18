강원 화천·춘천, 대전 한·미 24개 부대 참여 민·관·군 연합합동 의무지원체계 종합 확인

[헤럴드경제=전현건 기자] 한미연합군사령부는 18일 강원 화천과 춘천, 대전 일대에서 한·미 양국 24개 부대와 3개 민·관 기관이 참가한 가운데 연합의무지원 야외기동훈련(FTX)을 진행했다고 밝혔다.

이번 훈련은 한미 양측이 의무·후송자산들을 활용해 유사시 대량전상자를 현장에서 응급 처치하고 후송하기 위한 협조·지원체계를 검증하고 숙달하기 위해 실시했다.

우선 유사시 140명의 한미 대량전상자가 발생하는 상황으로 훈련이 시작됐다.

육군 7사단과 미 육군 2사단 의무요원들은 부상자들을 응급처치 후 환자 분류에 나섰다.

한미 의무요원들은 군단 지속지원 거점에서 분류소, 수술실, 검사실, 입원실로 구성된 연합 야전병원시설을 운용하며 후송된 환자들에 대한 재분류·외상처치를 진행했다.

특히 전방 환자발생지역, 군단 지속지원 거점, 후방 병원으로 이어지는 절차에 대해 한미 양국 부대와 춘천 소재 강원대병원, 천안 소재 단국대병원, 춘천·대전역, 한국철도공사와 함께 민·관·군 의무지원체계를 종합적으로 확인했다.

김영신 연합사 의무처장은 “이번 훈련은 한반도 작전환경에 부합한 한미 의무부대 간 상호지원능력과 체계를 이해하고 상호운용성을 발전시킬 수 있는 소중한 기회였다”고 했다.