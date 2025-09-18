9·19평양공동선언 7주년 기념식 하루 앞서 기념사 공개 “김정은 위원장의 결단이 평화의 열쇠…결단 보여달라”

[헤럴드경제=신대원 기자] 문재인 전 대통령은 한반도 평화를 위해 남북미 정상이 역사적 결단을 내려야 한다고 촉구했다.

특히 김정은 북한 국무위원장과 도널드 트럼프 미국 대통령이 다시 만날 필요가 있다고 강조했다.

문 전 대통령은 19일 ‘2025 한반도평화주간’ 개막식을 겸해 민통선 내 옛 주한미군의 최전방 기지였던 경기 파주 캠프 그리브스에서 열리는 ‘9·19 평양공동선언·남북군사합의 7주년’ 기념식에 하루 앞선 18일 배포한 기념사에서 이같이 밝혔다.

문 전 대통령은 먼저 “트럼프 대통령은 역사상 최초로 북한 최고지도자와 손을 맞잡은 미국 대통령이었다”며 “그야말로 새로운 한반도 시대의 문을 여는 상징적인 사건이었다”고 평가했다.

이어 “이제 두 지도자가 다시 만나 그때 이루지 못한 평화의 결실을 맺을 때”라면서 “김 위원장을 연내에 만나고 싶다는 트럼프 대통령의 북미대화 의지를 환영하며 빠른 시일 내 성사되길 희망한다”고 말했다.

또 “지금이야말로 트럼프 대통령의 평화에 대한 의지와 리더십을 전 세계에 보여줄 때”라고 재차 강조했다.

문 전 대통령은 김 위원장을 향해서도 “김 위원장의 결단이 지금 이 시기에도 한반도 평화의 열쇠가 될 수 있다”면서 “김 위원장의 용기 있는 결단을 다시 한번 보여주길 기대한다”며 대화에 나설 것을 촉구했다.

문 전 대통령은 그러면서 “나는 오늘 평화를 염원하는 국민의 한 사람으로서 남·북·미 정상들의 평화를 위한 역사적 결단을 간절히 바라고 촉구한다”고 밝혔다.

이어 “오는 10월 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 한반도 평화를 진전시키는 좋은 기회가 되길 기대한다”면서 “주요국 정상들과 함께 한반도 평화에 대한 공감대를 형성하고 국제협력을 넓히는 계기가 되길 바란다”고 덧붙였다.

문 전 대통령은 한미정상회담과 관련해선 “이재명 대통령은 트럼프 대통령에게 피스메이커가 돼달라고 요청했고, 자신은 그 길을 함께 열어가는 페이스메이커가 되고 싶다고 했다”며 “연내 김 위원장을 만나고 싶다는 트럼프 대통령의 의사 표시와 한국 정부의 적극적인 역할에 대한 공감대를 함께 이끌어낸 탁월한 제안이었다”고 의미를 부여했다.

이와 함께 문 전 대통령은 “가장 시급하고 중요한 것은 9·19 남북군사합의 복원”이라며 “한반도 상황을 안정적으로 관리하고 남북관계를 개선하는 출발점이 될 것”이라고 밝혔다.

이어 “군사적 긴장 완화와 신뢰 구축은 모든 평화 프로세스의 전제조건”이라며 “재래식 군사력에 대한 통제장치가 마련되고 안보환경이 안정적으로 관리돼야만 북한 핵에 대한 논의도 진전될 수 있다”고 말했다.

또 “북미대화의 원활한 추진을 위해서도 꼭 필요한 일”이라면서 “남북한 사이에 당장 전방위적인 대화 재개가 어렵다면 먼저 9·19 남북군사합의 복원부터 논의해 나가길 바란다”고 제언했다.

문 전 대통령은 윤석열 정부 시기 남북관계에 대해서는 “지난 3년 동안 남북관계는 회복이 어려울 정도로 망가졌다”면서 “북한은 남북관계를 적대적 두 국가로 규정했고, 윤석열 정부는 대화를 부정하고 ‘자유의 북진’을 주장하며 상호 불신을 키웠다”고 비판했다.

특히 “심지어 비상계엄의 명분을 만들기 위해 북한을 도발해 공격을 유도하려 한 정황까지 드러났다”며 “사실이라면 실로 충격적이고 천인공노할 사악한 일인 만큼 철저하게 진상이 규명돼야 할 것”이라고 지적했다.

또 “윤석열 정부는 역대 민주정부의 성과를 송두리째 무너뜨린 것에 그치지 않고 수많은 외교안보 분야 공직자들에게 사법적 탄압을 자행했다”면서 “감사원과 검찰을 동원해 사건을 조작하고 억지 혐의로 기소했다”고 꼬집었다.

이와 관련 자신의 임기 기간 벌어졌던 탈북어민 북송사건과 서해 공무원 피살사건, 북한 감시초소(GP) 불능화 부실 검증 논란, 사드 배치 지연 목적 군사기밀 유출 의혹 등을 일일이 거론한 뒤 “결코 묵과해서는 안 될 일”, “전 정권 죽이기 차원의 정치적 목적의 감사와 기획 수사, 억지 기소”로 규정하기도 했다.

그러면서 “진상이 철저히 규명되고 고초를 겪고 있는 수많은 공직자들의 명예가 하루속히 회복될 수 있도록 관심을 기울여주시길 바란다”고 당부하면서 “안보에 관한 정부의 정책적 결정은 공방의 대상일 수는 있어도 사법의 잣대로 판단돼서는 안된다”고 재차 강조했다.

문 전 대통령은 끝으로 “여러분과 함께 다시 평화를 말하고 미래를 꿈꿀 수 있게 돼서 참으로 기쁘다”며 “국민과 함께, 이재명 정부와 함께 한반도 평화의 새로운 미래를 만들어가자”고 말했다.

문 전 대통령은 민주정부 한반도평화 계승발전협의회, 경기도와 함께 이번 행사를 공동 주최한 통일부를 향해서도 “가장 반가운 일”이라면서 “다시 남북대화와 평화·협력의 길을 열어나갈 통일부에 큰 응원의 박수를 보낸다”고 격려를 보냈다.