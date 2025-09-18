제3호 무거 이동노동자쉼터 개소 건강측정기, PC 등 편의시설 갖춰

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 택배기사, 검침원 등 이동을 하며 업무를 하는 노동자들을 위한 이동노동자쉼터가 울산에서 세 번째로 남구 지역에도 생겼다.

울산시는 김두겸 울산시장과 한국노동조합총연맹, 전국민주노동조합총연맹 대표 등 30여 명이 참석한 가운데 18일 남구 대학로 147번길 23-3에서 ‘무거 이동노동자쉼터’ 개소식을 가졌다.

무거 이동노동자쉼터는 지난 2022년 남구 달동, 2023년 북구 진장에 이어 울산에서 세 번째 이동노동자쉼터이다.

울산시는 지난 3월 고용노동부 주관 ‘노동약자 일터 개선 지원사업’ 공모에 선정돼 총사업비 2억1000만원을 들여 178㎡ 면적에 공동휴게실, 여성전용 휴게공간, 체성분 측정기, PC, 휴대폰 충전기 등 다양한 편의시설을 갖췄다. 운영은 일요일과 공휴일을 제외한 매일 오후 1시부터 다음 날 오전 6시까지 한다.

이용 대상은 택배기사, 퀵서비스 기사, 배달원, 대리운전 기사, 학습지 교사, 검침원 등 이동노동자들이다.

김두겸 울산시장은 “이동노동자쉼터는 심야 시간과 혹서기·혹한기에 요긴한 공간이 될 것이며, 향후 노동 관련 상담서비스, 건강서비스 지원사업, 안전 프로그램까지 운영하는 복합공간으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.