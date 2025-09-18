연준, 9개월만에 0.25%P ‘스몰컷’ 파월 “고용시장 하방 위험 증가” 한미 금리차 1.75%P…코스피 반등 구윤철 “국내경제 영향, 제한적 평가”

미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 17일(현지시간) 기준금리(연방기금금리)를 0.25%포인트 인하했다. 이는 도널드 트럼프 미국 대통령 재집권 후 첫 금리인하를 단행한 것으로, 연준은 지난해 12월 이후 9개월 만에 금리인하를 재개했다. 이번 결정으로 한국(2.50%)과 미국 간 금리차는 상단 기준 1.75%포인트로 좁혀졌다. ▶관련기사 3·4·18면

연준은 이날 이틀간의 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 마무리하면서 기준금리를 0.25%포인트 인하해 목표범위를 기존 4.25∼4.50%에서 4.00∼4.25%로 내리기로 결정했다고 밝혔다. 연내 두 차례, 내년 한 차례의 추가 금리 인하 역시 예고했다.

앞서 지난 14일 도널드 트럼프 미국 대통령이 “빅컷(0.50%포인트 이상 큰 폭의 인하)이 있을 것으로 본다”며 “지금은 금리를 인하하기에 완벽한 시점”이라고 강조했으나, 이날 빅컷은 단행되지 않았다.

트럼프 대통령의 강한 압박에도 버텨오던 연준이 금리인하를 결정한 주된 이유는 고용시장이 약화했다고 판단했기 때문이다. 연준은 FOMC 발표문에서 “경제 전망에 대한 불확실성이 여전히 높은 상태”라며 “고용에 대한 하방 위험이 증가했다고 판단해 금리 인하를 결정했다”고 강조했다.

또한 “최근 지표들은 경제 활동의 성장이 올해 상반기에 완화됐음을 시사한다”며 “일자리 증가는 둔화했고, 실업률은 소폭 상승했으나 여전히 낮은 수준이다. 인플레이션은 상승했으며, 다소 높은 상태를 유지하고 있다”고 진단했다.

다만 연준은 올해 미국의 경제성장률(실질 국내총생산 성장률) 전망치를 1.6%로 상향 조정했다. 기존의 전망치는 6월에 발표된 1.4%였다. 6월 발표와 비교해 개인소비지출(PCE) 가격지수 상승률은 3.0%, 가격 변동성이 큰 식료품과 에너지를 제외한 근원 PCE 가격지수 상승률은 3.1%, 실업률은 4.5%로 각각 기존 전망치를 유지했다.

연준은 올해 말 기준금리 예상치의 중간값을 3.6%로 제시했다. 지난 6월 발표했던 3.9%에서 낮춘 것으로, 이를 고려하면 연내 0.25%포인트씩 두 차례 더 금리 인하가 단행될 전망이다. 올해 FOMC 회의는 10월 28∼29일과 12월 9∼10일 두 차례 남았다.

이번에 공개된 점도표를 보면, 전체 FOMC 위원 19명 가운데 올해 안에 금리 인하를 예상한 이는 12명이다. 한 차례만 인하를 예상한 위원은 2명이었으며, 두 차례(0.50%포인트) 금리 인하를 예상한 이는 9명이었다. 이들 중 1명은 경제전망요약(SEP) 수치 기준으로 연말에 2.9%의 금리를 예상해 앞으로 추가로 1.25%포인트의 금리 인하가 있을 것으로 예상했다.

연준의 이날 금리 인하 결정에는 트럼프 대통령이 임명해 전날 취임한 스티븐 마이런 신임 연준 이사(국가경제자문위원회 위원장 겸임)도 투표권을 행사했으며, 그는 0.50%포인트 인하에 투표했다. 나머지 FOMC 위원은 0.25%포인트 인하로 투표했다. 트럼프 대통령이 해임한 리사 쿡 이사 역시 당분간 이사직을 유지하도록 한 15일의 항소법원 판결에 따라 이번 회의에 참석해 0.25%포인트 인하로 투표했다.

한편, 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 연준의 금리인하 결정에 대해 “새벽 글로벌 금융시장은 대체로 예상한 수준의 금리 인하로 평가하면서도 향후 불확실성에 대한 제롬 파월 연준 의장의 인식에 주목하며 혼조세를 보였다”고 평가했다.

구 부총리는 18일 오전 서울 은행연합회관에서 관계기관 합동 ‘확대 거시경제금융회의’를 갖고 모두 발언에서 “국내 금융시장은 안정적인 흐름”이라면서도 “미 관세정책과 경제지표 등 글로벌 불확실성 요인이 상존해 있다”며 이같이 언급했다.

구 부총리는 “주요 리스크 요인을 면밀히 모니터링하고, 필요시 신속히 대응하겠다”며 “정부와 한국은행, 금융감독원 등 관계기관은 수시로 긴밀히 소통하며, 거시경제와 금융시장의 안정적 관리에 한 치 소홀함이 없도록 만전을 기하겠다”고 강조했다.

코스피는 이날 미국의 올해 첫 기준금리 인하를 발판 삼아 하루 만에 반등했다. 이날 오전 10시 기준 코스피는 전장보다 15.65포인트(0.46%) 상승한 3429.05포인트에서 거래됐다. 지수는 전장 대비 19.37포인트(0.57%) 오른 3432.77로 출발했다가 상승폭을 좁혔다. 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전날보다 2원 오른 1383원에 거래 중이다. 환율은 전날보다 0.1원 내린 1380.0원으로 장을 시작했다가 오름폭을 키우고 있다.

