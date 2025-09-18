- 원자력연, 차세대 바이오 케나프, 민관협력 산업화 추진

[헤럴드경제=구본혁 기자] 친환경 바이오 소재와 차세대 사료용 작물로 주목받는 남아프리카의 숨은 진주 케나프(양마)는 우리 기후에 적합하지 않아 그간 재배가 어려웠다. 이에 국내 연구소에서 방사선 육종 기술로 우리나라에서 재배할 수 있는 케나프 신품종을 개발해 화제가 된 바 있다.

한국원자력연구원 첨단방사선연구소는 방사선 육종 케나프 산업화 기술 협력을 위해 농업회사법인 한국바이오케나프㈜와 ㈜썬원과의 상호협력 협약을 체결했다고 18일 밝혔다.

연구원은 지난 5월 두 기업과 방사선 기반 케나프 관련 기술이전 계약을 체결한 바 있다. 이번 협약은 그 성과를 바탕으로 산업 현장 적용과 글로벌 협력 확대를 본격화하는 실질적 후속 조치라는 점에서 의미가 크다.

한국바이오케나프㈜는 방사선 육종을 통해 개발된 케나프 신품종을 국내외에 보급하고, 아프리카 및 동남아 등 해외 재배기지를 활용해 글로벌 바이오매스 공급망을 확대할 계획이다.

㈜썬원은 기후변화 대응형 생분해성 토양보습제 제조기술과 케나프 기반 바이오매스 활용 분야에서 연구원과 협력해 실증과 상용화를 추진한다.

케나프는 아욱과 무궁화속에 속하는 1년생 초본식물로, 생육이 빠르고 4~5m까지 자라며, 줄기에서 얻는 섬유와 목분은 나일론이나 펄프를 대체해 종이, 로프, 건축자재 등 다양한 산업 소재로 활용될 수 있다.

무엇보다 목재 펄프 대비 생산 주기가 짧아 산림자원 보호에 기여할 수 있으며, 이산화탄소 흡수 능력도 일반 수목 대비 2~5배 탁월해 기후 위기 대응 작물로 평가받고 있다.

정병엽 한국원자력연구원 첨단방사선연구소장은 “케나프는 친환경 산업 소재로서 탄소중립 달성에 기여할 수 있는 차세대 자원”이라며 “기술이전을 바탕으로 이루어진 이번 협약은 케나프와 관련 기술의 산업계 확산을 이루는 시작점이 될 것”이라고 밝혔다.