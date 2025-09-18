[헤럴드경제=양대근 기자] MINI 코리아가 신차 최초 구매 고객이 합리적인 가격으로 MINI를 더욱 MINI답게 꾸밀 수 있는 ‘MINI 액세서리 번들링 패키지’를 출시했다고 18일 밝혔다.

MINI 액세서리 번들링 패키지는 고객이 차량 출고 초기부터 MINI 오리지널 액세서리를 장착해, 자신의 개성을 반영하고 맞춤형으로 꾸민 MINI를 즐길 수 있도록 선보인 상품이다. 뉴 MINI 쿠퍼와 에이스맨, 컨트리맨 등 ‘뉴 MINI 패밀리’ 모델 5종을 대상으로 마련되었으며, 총 32가지의 다양한 패키지를 제공한다.

MINI 특유의 유쾌한 감성을 강조하는 보닛 스트라이프와 사이드 미러 캡, 주행 중에도 휠 중앙의 MINI 로고가 고정되는 플로팅 허브 캡, 실용성이 돋보이는 루프 캐리어와 루프 박스 등 다채로운 MINI 오리지널 액세서리가 패키지에 포함됐다. 이 모든 구성품은 BMW 그룹 본사에서 제작한 오리지널 액세서리로, 1년간 무상 보증이 제공된다. 주문한 패키지는 차량 출고일 기준 익월 15일 이후부터 장착 가능하며, 반드시 차량을 출고한 딜러사의 서비스센터에 입고해야 한다.

MINI 액세서리 번들링 패키지는 출고 시 단 1회만 누릴 수 있는 특별한 혜택으로, BMW 파이낸셜 서비스 코리아의 금융 상품을 이용해 MINI를 신규 출고한 고객이 구매할 수 있다. 개별 구매 대비 30% 이상 할인된 부품 가격 및 장착 공임비를 포함한 금액으로 제공되며, 차량 할부 기간과 동일한 기간 동안 패키지 금액을 분납할 수 있다. 이를 통해 고객은 합리적인 월 납입금으로 차별화된 MINI를 소유할 수 있다.

이에 더해 MINI 코리아는 오는 12월까지 100만 원 이상의 패키지를 구매한 고객 전원에게 MINI 오리지널 골프백도 증정할 예정이다.