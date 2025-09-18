서울시, 제15차 도시계획위원회 개최 결과 영등포, 여의도 연계 ‘성장 거점’ 발판 마련 상업지역 내 비주거 의무 비율 20%→10%로 고령화 대비, 시니어주택 인센티브 신설

[헤럴드경제=정주원 기자] 서울시가 도시정비형 재개발사업 대상지를 동북권에서는 창동·상계, 동남권에서는 강남·잠실까지 확대한다. 영등포에 적용됐던 최고 높이 기준도 사라져 여의도와 연계한 ‘성장 거점’ 도약 발판이 마련됐다.

서울시는 17일 제15차 도시계획위원회를 열고 ‘2030 도시·주거환경정비기본계획(도시정비형 재개발사업 부문)’ 변경안을 수정 가결했다. ‘도시정비형 재개발사업’은 그동안 개발이 어려웠던 용도지역상 상업·준주거·준공업지역 중 토지의 효율적 이용이 필요한 지역을 대상으로 추진하는 사업이다. 민간 개발 활성화를 통해 ▷고밀 복합도시 조성 ▷노후 도심 기능 회복 ▷시민 중심 녹색도시 구현을 목표로 한다.

이번 변경안에 따라 도시정비형 재개발사업 대상지는 기존 영등포, 가산·대림, 용산, 청량리·왕십리 등지에서 창동·상계·강남·잠실까지 확대됐다. 서울시는 동북권은 서울아레나 등 문화·창업 거점과 연계한 지역 개발을 추진하고, 동남권에서는 대규모 개발을 통한 글로벌 기업을 유치하겠다는 구상이다.

높이 규제도 크게 완화된다. 영등포 도심은 최고 높이 기준이 철폐돼 여의도 도심과 연계한 성장 거점으로 발전할 수 있게 됐다. 광역중심 및 마포·공덕 지역은 기준 높이 150미터(m), 그 외 지역은 130m로 일괄적으로 완화된다. 이를 통해 창의적 건축 디자인과 지상부 오픈스페이스 확보가 가능해진다.

용적률은 상향 조정된다. 일반상업지역과 준주거지역 허용 용적률은 각각 880%, 440%까지 높아져 기존 대비 1.1배 수준으로 완화된다. 준공업지역도 지난해 11월 제도 개선 사항을 반영해 사업성이 강화했다. 더불어 개방형 녹지 조성, 산후조리원·예식장 설치, 세입자 대책 마련 등에는 최대 200%까지 추가 인센티브가 부여된다.

주거 공급 확대를 위해 상업지역 내 비주거 의무 비율은 기존 20%에서 10%로 축소됐다. 이에 따라 중심지 내에서도 주거·상업 복합개발이 촉진될 전망이다.

또한 고령화 사회를 대비해 ‘시니어주택 활성화 인센티브’가 신설된다. 노인주거복지시설이나 고령자 맞춤형 공공지원 임대주택을 20% 이상 도입할 경우 최대 200% 용적률과 30m 높이 완화를 적용받는다. 관광 수요 증가에 대응해 3성급 이상 호텔 건축 시 용적률 인센티브 부여 범위도 도심 외 지역까지 확대된다.

조남준 서울시 도시공간본부장은 “규제철폐안의 실행을 위한 법정 절차를 신속하게 마무리해 시민들을 위한 체감도 높은 개선 방안을 마련했다”며 “시민과 공공이 함께 새로운 도시공간을 조성해 서울시의 글로벌 도시경쟁력 강화를 실현하고자 한다”고 했다.