[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]‘2025 대구경향하우징페어’가 오는 18일부터 21일까지 나흘간 대구 엑스코(EXCO)에서 열린다.

이번 전시는 가을철 집단장과 인테리어 수요가 높아지는 시기를 맞아, 최신 건축자재와 라이프스타일 트렌드를 직접 경험할 수 있는 장으로 마련됐다.

올해 전시에는 ▲내외장재·구조재·단열재 ▲조명·창호·환기설비 ▲홈인테리어·리모델링 ▲조경·정원용품 ▲소형·이동식 주택 등 건축과 인테리어 전반에 걸친 품목이 총출동한다.

제품 전시뿐만 아니라소비자 생활 패턴과 정책 변화까지 반영한 다채로운 특별관도 함께 운영된다.

‘농촌체류형쉼터 특별관’은 개정된 농지법으로 늘어난 수요를 반영해 기획됐다.

다양한 디자인과 가격대의 모델을 비교하고 체험할 수 있으며 최근 경북 산불 이재민 복구 과정에서 임시 주거시설로 주목받은 만큼 현장 관심이 클 것으로 예상된다.

‘학교시설 환경개선 특별관’은 교실, 급식실, 체육관에 적용 가능한 자재와 시스템을 소개해 교육 관계자들이 직접 확인하고 도입을 검토할 수 있도록 했다.

이 밖에 정원가구와 조경시설물을 전시하는 ‘조경정원 특별관’ 가구, 생활가전, 리빙소품을 아우르는 ‘리빙앤라이프스타일 특별관’도 마련돼 관람객 눈길을 끌 전망이다.

현장에서는 ‘건축주 상담관’과 ‘인테리어 컨설팅관’을 운영해 전문가와의 1대1 맞춤 상담을 통해 예산과 취향에 맞는 리모델링 솔루션을 제안한다.

‘정원조경 세미나’에서는 사계절 정원 디자인과 식물 활용법을, ‘건축주 세미나’에서는 실질적인 집짓기 노하우를 다루며 실용적인 정보를 제공한다.

행사 정보 및 참관 안내는 공식 누리집에서 확인할 수 있다.