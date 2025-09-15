서초구, 서리풀뮤직페스티벌 10주년 맞아 주민과 함께하는 주간 특별 프로그램 운영 예술의전당·신세계센트럴에서 주민이 연주자가 되는 오픈 스테이지 프로그램 ‘터치 더 피아노’ 개최 서리풀 악기거리서 음악가 일상과 공간을 체험하는 ‘작은 음악가의 산책길’도 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]“이번 프로그램은 축제를 미리 즐기는 예고편, 많은 주민 참여 바란다”

전성수 서울 서초구청장이 서초의 대표적 음악축제 ‘서리풀뮤직페스티벌’ 개최에 앞서 예술의전당과 서리풀 악기거리 일대에서 주간 특별 프로그램을 운영한다며 한 말이다.

먼저, 9월 25~26일 예술의전당과 신세계센트럴에서는 주민이 직접 피아노 앞에 앉아 공연을 펼치는 오픈 스테이지 프로그램 ‘터치 더 피아노’가 열린다. 참가자는 사전 모집을 통해 선발되며, 개인 또는 팀 단위로 자유로운 무대를 꾸밀 수 있다. 구는 이를 통해 클래식의 문턱을 낮추고, 주민들의 음악 경험을 확장하는 소중한 기회가 되길 기대하고 있다. 참가 신청은 9월 16일까지 온라인 접수와 연주 영상 제출을 통해 가능하다.

9월 23~26일 서리풀 악기거리에서는 음악가의 일상과 공간을 체험하는 도보형 프로그램 ‘작은 음악가의 산책길’이 진행된다. 예술의전당 무대 탐방을 시작으로 서리풀아트스튜디오, 악기 공방, 클래식 연습실 등을 둘러보며 음악이 만들어지는 과정을 가까이에서 경험하고, 악기 장인과 연주자의 이야기를 직접 들을 수 있다. 주민들의 뜨거운 반응으로 모집은 마감되었으며, 선정 결과는 16일에 개별적으로 안내될 예정이다.

두 프로그램의 자세한 내용 및 신청은 서초문화재단 홈페이지에서 가능하다. 궁금한 점은 서초문화재단로 문의하면 된다.

9월 27일부터 28일까지 개최되는 ‘2025 서리풀뮤직페스티벌’은 올해로 10주년을 맞으며 더욱 특별하게 돌아왔다. 반포대로 900m 구간은 거대한 스케치북이 됨과 동시에 초대형 도심 공연장으로 꾸며지고, 세계적인 소프라노 ‘조수미’와 클래식계의 아이돌이자 서초구의 제1호 홍보대사 ‘대니 구’, 국내 대표 힙합 그룹 ‘에픽하이’ 등의 정상급 출연진들이 화려한 무대를 선보인다.

이와 함께 가을밤을 달구는 재즈 콘서트, 반포대로에서 즐기는 모닝요가, 언남초 전통예술단의 퍼레이드, 남녀노소 누구나 참여해 즐길 수 있는 체험 부스 등도 마련된다. 구는 축제 전역을 주민과 관광객이 함께 어울리는 ‘열린 음악의 장’으로 만들어 명실상부한 대한민국 대표 음악축제로 자리매김하겠다는 계획이다.

전성수 서초구청장은 “이번 주간 프로그램은 축제를 미리 즐기고 체험할 수 있는 예고편”이라며 “많은 주민들이 참여해 즐거운 음악 경험을 함께 나누길 바란다”고 말했다.