사진 - 인타임즈인 서밋홀에서 업무협약식을 마치고 기념 촬영을 하고 있는 이용훈 대표이사(왼쪽), 윤영권 대표원장
글로벌 주니어 영어 교육기관 ‘100 CLASSICS(원헌드레드클래식스)’를 운영하는 ‘인타임즈인’(대표이사 이용훈)과 압구정 소재 ‘에이준재활의학과의원’(대표원장 윤영권)이 청소년들의 글로벌 역량 강화와 건강 증진을 위한 업무협약을 체결했다.

양 기관은 9월 11일, 인타임즈인 서밋홀에서 업무협약식을 하고 양측 고객에게 다양한 혜택을 제공하기로 했다.

이번 협약은 단순한 교육·의료 서비스 제휴를 넘어, 청소년들이 건강한 몸과 함께 글로벌 역량을 두루 갖출 수 있도록 돕는다는 데 큰 의미가 있다.

인타임즈인 이용훈 대표는 “이번 협력을 통해 청소년들이 학업 역량뿐 아니라 건강한 생활 습관까지 함께 기를 수 있길 기대한다”며 “앞으로도 지역사회와 협력해 청소년들의 전인적 성장을 지원할 수 있는 다양한 모델을 만들어 나가겠다”고 말했다.

에이준재활의학과의원 윤영권 대표원장은 “이번 협약은 환자 한 분, 한 분의 더 나은 회복과 삶의 질을 위한 발걸음으로 인타임즈인과 함께 보다 혁신적인 재활 솔루션을 제공하고, 지역 사회에 건강한 변화를 만들어가겠다”고 강조했다.


