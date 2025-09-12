글로벌 주니어 영어 교육기관 ‘100 CLASSICS(원헌드레드클래식스)’를 운영하는 ‘인타임즈인’(대표이사 이용훈)과 압구정 소재 ‘에이준재활의학과의원’(대표원장 윤영권)이 청소년들의 글로벌 역량 강화와 건강 증진을 위한 업무협약을 체결했다.

양 기관은 9월 11일, 인타임즈인 서밋홀에서 업무협약식을 하고 양측 고객에게 다양한 혜택을 제공하기로 했다.

이번 협약은 단순한 교육·의료 서비스 제휴를 넘어, 청소년들이 건강한 몸과 함께 글로벌 역량을 두루 갖출 수 있도록 돕는다는 데 큰 의미가 있다.

인타임즈인 이용훈 대표는 “이번 협력을 통해 청소년들이 학업 역량뿐 아니라 건강한 생활 습관까지 함께 기를 수 있길 기대한다”며 “앞으로도 지역사회와 협력해 청소년들의 전인적 성장을 지원할 수 있는 다양한 모델을 만들어 나가겠다”고 말했다.

에이준재활의학과의원 윤영권 대표원장은 “이번 협약은 환자 한 분, 한 분의 더 나은 회복과 삶의 질을 위한 발걸음으로 인타임즈인과 함께 보다 혁신적인 재활 솔루션을 제공하고, 지역 사회에 건강한 변화를 만들어가겠다”고 강조했다.