10일 코스피 최고치 경신 때 ‘지수 거꾸로 추종’ ETF 순매수액 1·2위

[헤럴드경제=김유진 기자] 코스피가 사상 최고치를 새로 쓰며 박스권을 탈출했지만 개인 투자자들은 되레 하락 베팅에 나섰다.

11일 금융정보업체 연합인포맥스에 따르면 지난 10일 개인 투자자들이 가장 많이 순매수한 ETF는 ‘KODEX 200선물인버스2X’(1083억 원)와 ‘KODEX 인버스’(254억 원)였다. 두 상품은 코스피200 선물·현물 지수를 역으로 추종해 지수가 하락할수록 수익이 나는 구조다.

전날 코스피는 장중 3317.77까지 치솟으며 사상 최고치를 갈아치웠다. 그러나 정작 개인들은 지수 고점 인식을 반영하듯 인버스형 상품을 집중 매수했다는 해석이다.

반대로 기관은 지수 상승에 베팅했다. 같은 날 기관 순매수 1~2위는 ‘KODEX 레버리지’(490억 원)와 ‘KODEX 200’(231억 원)이었으며, 이어 ‘KODEX 코스닥150 레버리지’(203억 원), ‘KODEX AI전력핵심설비’(176억 원), ‘KODEX 금융고배당타깃위클리’(122억 원) 등이 순위에 올랐다. 모두 국내 증시 추종·레버리지형 상품들이다.

이날 오전 코스피는 개장 직후 3344.70까지 오르며 강세를 이어갔으나 곧 상승폭을 반납해 강보합권으로 돌아섰다.

김병연 NH투자증권 연구원은 “미 달러가 4분기에도 약세를 이어갈 가능성이 크고 정부 정책도 시장 친화적 방향으로 흘러가고 있다”며 “지수 레벨은 연말, 내년 상반기까지 지금보다 높을 것”이라고 전망했다.