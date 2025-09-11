원격 시운전도 확대…“선박 적기 인도 이끌 것

[헤럴드경제=박혜원 기자] HD현대가 KT와 함께 스타링크 위성 기반 선박 건조 현장을 구축한다고 11일 밝혔다. 스타링스 위성망은 선박 건조의 생산성을 높여 건조 일수를 줄이는 효과를 가져올 것으로 기대된다.

HD현대는 이날 서울 강남구 소재 KT SAT 본사에서 KT, KT SAT와 함께 ‘스타링크 활용 및 AI 기반 업무혁신 추진’ 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약을 통해 HD현대는 선박 건조 과정 전반에 스타링크 위성 서비스를 도입한다.

스타링크 위성을 통해 HD현대는 선박 건조 과정에 스마트워크 환경을 조성할 계획이다. 수천 기의 소형 위성으로 전 세계 어디서든 인터넷 연결이 가능하도록 하는 미국 스페이스X의 스타링크를 활용하면 기지국 이 없는 바다나 산악 지형에서도 인터넷에 접속이 가능하다. KT SAT는 스타링크 안테나 등 위성 서비스 이용에 필요한 장비를 공급하고, KT는 AI 기술을 연계해 HD현대 임직원의 업무 생산성 향상을 돕는다.

이번 협약으로 HD현대의 원격 시운전도 확대될 예정이다. 현재는 시운전 중인 선박이 해상 통신 음영 구역에서 문제가 생기면, 통신이 가능한 구역으로 다시 이동해 시운전을 재개하는 비효율적인 방식이다. 스타링크 위성망을 통해선 선박의 엔진 상태와 실시간 데이터를 어느 장소에서든 원격으로 확인할 수 있다. 이를 통해 시운전 일수를 줄여 선박의 적기 인도를 이끌 수 있다.

서영수 KT SAT 대표는 ”이번 협력을 통해 HD현대의 디지털 혁신을 지원하게 돼 기쁘게 생각한다“며 ”앞으로도 조선·해양 디지털 전환에 최선을 다하겠다“고 밝혔다.

HD한국조선해양 이태진 전무는 “스타링크 위성 서비스 도입을 통해 작업 안전성과 납기 신뢰성이 대폭 증대될 것으로 기대하고 있다”며 ”향후에도 차별화된 기술력을 바탕으로 글로벌 조선업계를 선도해 나갈 것“이라고 말했다.