[헤럴드경제=김광우 기자] “기꺼이 다른 사람을 살린 자랑스러운 아빠”

맨홀 안에서 작업하다 쓰러진 직원. 어려운 사람을 보면 몸이 먼저 반응하던 사장님은 부하 직원을 구하기 위해, 주저하지 않고 몸을 날렸다.

결국 직원은 구조되지 못했다. 맨홀에 같이 들어간 사장님, 이용호(48) 씨 또한 쓰러졌다. 그리고 끝내 의식을 회복하지 못했다.

부하 직원을 구하지 못해 미련이 남았을까. 그는 마지막 가는 길에서 3명의 소중한 생명을 살렸다.

그렇게 세상 가장 든든하던 5남매의 아빠가 하늘의 별이 됐다. 막내 아이는 태어난 지 4개월. 갑작스러운 아빠의 부재조차 느끼지 못할 나이다.

물론 이별을 체감하지 못하는 건 다른 가족들도 마찬가지. 하지만 남은 가족들은 가장의 선택을 기꺼이 존중했다.

아내 이시나 씨의 마음도 마찬가지였다. ‘다른 사람을 살리고 떠난 자랑스러운 사람’. 5남매의 기억 속 아빠가 좋은 사람으로 기억되길 바라는 마음에서였다.

한국장기조직기증원은 7월 14일 인하대학교병원에서 이용호(48세) 님이 뇌사 장기기증으로 3명의 소중한 생명을 살리고 하늘의 별이 돼 떠났다고 밝혔다.

이 씨는 7월 6일, 맨홀 안에서 작업을 하던 직원이 올라오던 도중 쓰러진 것을 구하기 위해 맨홀 안으로 들어갔다가 함께 쓰러지게 됐다. 만 하루 만인 7월 7일에 이 씨는 구조됐지만, 의식을 회복하지 못하고 뇌사상태에 빠졌다. 이후 뇌사 장기기증으로 간장, 신장(양측)을 기증하여 3명의 소중한 생명을 살렸다.

이 씨는 선천적으로 한쪽 눈이 안 보여, 아픈 사람의 마음을 모르지 않았다. 이에 주변에 힘든 사람이 있으면 도움을 주는 일을 게을리하지 않았다. 가족들은 평소 이 씨의 마음을 알았기에, 마지막 순간도 다른 사람을 돕는 좋은 일을 하고 가기를 바라는 마음으로 기증을 결심했다.

가족들은 4개월 된 막내 아이를 포함한 이 씨의 5자녀가 아빠를 기억할 때 숭고한 생명나눔으로 다른 사람을 살린 자랑스러운 사람으로 기억되길 원했다. 아울러 어디선가 살아 숨 쉬고 있다고 생각하길 바라는 마음도 있었다고 한다.

대구광역시에서 2남 2녀 중 막내로 태어난 이 씨는 유순하고 힘든 사람을 보면 언제든 먼저 나서서 도움을 주려는 따뜻한 마음을 가졌다.

어릴 적부터 만들기와 목공 배우길 좋아하던 이 씨는 졸업 후 상하수도 점검 일을 배우다가 사업체를 설립해, 경북 지역 상하수도 점검일을 10년 넘게 했다.

이 씨는 누나가 일하던 지인의 소개로 아내와 결혼해 5명의 자녀를 뒀다. 아이를 돌보기에 바쁜 아내를 위해 집에 오면 아이들과 놀아주고 집안 모든 일도 맡아서 해주는 자상한 남편이자 아이들에게는 친구 같은 아빠였다. 또한, 주말이면 가족들과 함께 여행 또는 캠핑을 즐기며 즐겁게 지냈다.

이 씨의 누나 이정하 씨는 “용호야, 잘 있지? 네가 지키려고 했던 가족들 우리가 함께 지키면서 살 테니까. 너도 하늘나라에서 잘 지내고 있는지 잘 지켜봐 줘. 사랑해. 내 동생”이라고 마지막 인사를 건넸다.

아내인 이시나 씨도 어려운 인사를 전했다.

“여보. 엄마, 아빠 그리고 아이들을 위해서 최선을 다할 테니 우리 걱정하지 말아요. 우리가 다시 만날 수 있도록 계속 기도할게”