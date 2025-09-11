교통망 확충·산불 복구·바이오 산업 육성 등 현안 밀어붙이기

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 안동시가 2026년도 국가 예산 확보를 놓고 총력전에 나섰다. 대형 산불 피해의 상흔이 여전한 가운데 교통 인프라 확충과 신산업 기반 조성은 더 이상 늦출 수 없는 과제라는 인식에서다.

권기창 안동시장은 지난 10일 정부서울청사에서 구윤철 기획재정부 장관을 만나 지역 주요 현안 사업이 내년도 정부 예산안에 반영될 수 있도록 적극적인 지원을 요청했다.

앞서 권 시장은 지난 8월에도 기재부를 방문해 지역사업을 건의한 바 있다.

정부는 지난달 29일 국무회의를 통해 2026년도 정부 예산안을 국회에 제출했으며, 최종 확정은 오는 12월 2일 이뤄진다.

이 과정에서 안동시가 건의한 사업들의 반영 여부가 지역사회의 최대 관심사로 떠올랐다.

시는 신규 사업으로 △안동호 횡단교량 건설 △영주 평은안동 도산 간 지선 국도 건설 △국도 35호선 4차로 확장 △산불 피해지 일반 벌채 △공공 CDMO 전략적 육성 및 바이오텍 생산 지원 등을 요청했다.

또 △국도 34호선 풍산서후 간 확장 △국립민속박물관 영남관 건립 등 계속사업도 포함됐다.

지역 주민들은 절실한 요구를 쏟아내고 있다.

풍산읍에 사는 주민 이모(55) 씨는 “국도 확장이 늦어지면서 출퇴근길 사고 위험이 크다. 예산이 이번에도 빠지면 더는 희망이 없다”고 토로했다.

지난 3월 산불 피해를 입은 도산면의 한 농민은 “숲은 아직도 시커멓게 타 있고, 벌채조차 제대로 못 하고 있다”며 “복구가 지연되면 결국 주민이 떠날 수밖에 없다”고 호소했다.

시는 국정과제와 연계한 맞춤형 사업 발굴과 정치권과의 협조를 통해 국비 확보에 공을 들여왔다. 특히 산불 피해 이후 마련된 복구대책과 예산정책 간담회를 토대로 중앙정부와 긴밀히 접촉하며 대응 수위를 높이고 있다.

권기창 시장은 “안동 재도약을 위한 발판을 마련하려면 2026년 국비 확보는 절체절명의 과제”라며 “지역 국회의원, 경북도, 정치권과 협력해 반드시 주요 사업이 반영되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.