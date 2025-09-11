제15차 서울시 도시·건축공동위원회 결과 상계(1·2단계)·중계·중계2택지개발지구 변화예고 용도지역 상향 통한 역세권 중심 복합개발 추진

[헤럴드경제=김희량 기자] 서울 노원구 상계·중계·하계동 일대가 오세훈 시장이 제시한 ‘강북 대개조-강북 전성시대’ 청사진에 맞춰 탈바꿈한다. 기존 베드타운에서 자족도시로 변화하며 재건축을 통해 총10만 세대의 동북권 중심도시로 거듭날 예정이다.

11일 서울시는 제15차 서울시 도시·건축공동위원회를 개최하고 지난해 6월 열람공고에 들어간 상계(1·2단계), 중계, 중계2 택지개발지구 지구단위계획구역 재정비(안)을 수정가결했다고 밝혔다.

재정비안에 따라 노원구는 현재 7만6000세대에서 10만3000세대의 도시로 확대된다. 여기에 노원구 상계마들·하계5단지 등 노후 영구임대주택이 용적률을 최대 500%까지 완화해 고밀 재건축을 추진하며 주택공급 확대에 기여할 예정이다. 해당 지구 전체 58개 단지 중 임대주택단지는 8곳이다.

경관 창출 및 특화 디자인 도입으로 중랑천과 조화로운 경관 형성을 유도하면서 제3종일반주거지역은 150m, 복합정비구역은 180m 수준으로 높이를 설정했다.

해당 지역이 있는 노원구 일대는 1980년대 ‘주택 200만 가구 공급’ 정책의 일환으로 조성된 택지개발사업지로 오랜 기간 주거 중심의 도시 기능을 수행해왔다. 서울의 대표 주거지역이지만 그동안 강남 등 서울 중심업무지구와 거리가 멀고 노후 주거지가 밀집돼 상대적으로 소외돼 왔다. 서울 평균 아파트 거래금액 (약14억원)의 절반에도 미치지 못하는 노원구의 평균 아파트 거래금액(6억 전후)이 이를 보여준다.

서울시는 이번 재정비안에 사업성을 높이기 위해 역세권 중심의 복합개발 시 용도지역을 상향하는 ‘복합정비’ 개념을 도입했다. 지하철 출입구 연결, 가로 활성화를 유도하는 용도 배치를 통해 역세권 기능을 강화하고 일자리·주거·문화가 어우러진 고밀 복합개발을 추진한다.

산과 수변이 어우러진 녹지생태도시 조성을 위해 중랑천과 수락·불암산을 연결하는 보행·녹지네트워크를 구축해 정원도시를 완성할 예정이다. 보행일상도시 실현을 위해 공공보행통로와 연계한 키움센터, 체육시설, 개방형 커뮤니티시설 등 생활서비스시설을 도보 10분(반경 500m)마다 계획됐다. 15m~20m 공공보행통로에 교통약자를 배려한 안전하고 편리한 순환형 근린모빌리티 환경이 구축될 전망이다.

조남준 서울시 도시공간본부장은 “재건축 시기에 접어든 노원구 상계·중계·중계2 택지개발지구의 마스터플랜 수립을 통해 정비사업을 신속히 추진할 수 있게 됐다”면서 “주거환경의 질을 높이고 서울형 양육 친화단지를 조성해 아이 낳고 살기 좋은 도시로 탈바꿈할 것으로 기대한다”고 말했다.

시는 이르면 11월 재열람공고 이후 2025년 연내 지구단위계획 최종 결정(변경)할 계획이다.

시장에서는 최근 창동차량기지, 광운대역세권 개발사업 등을 중심으로 노원구의 장기적인 개발의 밑그림이 나오면서 이 일대 부동산 시장에도 기대감이 확산될 것으로 본다.

함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “분양에 성공한 서울원아이파크가 노원의 가능성을 확인해 준 가운데 이번 발표가 노후 주거지 정비사업에 대한 밑그림을 제시했다”면서 “다만 상계~하계 지역은 소형 평수가 많은 중층 단지들이 많아 추가분담금과 사업성 이슈가 있어 이 부분이 정비사업의 속도를 결정짓는 변수가 될 것”이라고 말했다.

이에 역과 가까운 지역을 중심으로 개발이 주도될 것으로 전망했다. 함 랩장은 “역과 가까운 지역이 고층개발에 대한 인센티브로 인해 상대적으로 빠른 속도를 보일 것”이라며 “다만 단지별 속도가 천차만별인 만큼 완공까지는 2030년대를 넘을 수 있다는 점을 고려해야 한다”고 말했다.

한편 아실에 따르면 중계동 중개무지개의 경우 10일 기준 올해 누적 100건 거래되며 지난해 동기 대비 거래량이 2배 규모로 늘었다. 지난달 23일 거래된 중계무지개 전용59㎡는 5억8800만원(6층)에 손바뀜했는데 1년 전 대비 5000만원 정도 오른 가격이다. 현재 이 단지 호가는 6억 초중반을 형성하고 있다. 같은 기간 중계그린(87→119건), 상계주공9단지(49→90건) 등도 같은 기간 거래량이 크게 늘며 가격 상승세를 보이고 있다.