민주당 일부 의원·당원 반발 영향

여야의 더 센 3대 특검법(내란·김건희·순직해병) 개정안과 정부조직법 개정안 합의가 하루 만에 무산됐다.

11일 정치권에 따르면 더불어민주당 원내지도부는 이날 오전 국민의힘에 일부 민주당 의원과 당원의 반발로 합의안 이행이 어렵다는 의사를 전달했다.

국민의힘 원내지도부 관계자는 통화에서 “어제(10일) 저녁부터 ‘개딸’(민주당 강성 지지층)들이 일제히 반발했다는 얘기가 있었다”며 합의안이 사실상 파기됐다고 말했다.

김병기 민주당 원내대표는 이날 오전 국회 출근길 기자들을 만나 “왜 자꾸 합의(안)라고 그러냐”며 “1차로 논의한 것”이라고 말했다. 전날 여야 원내대표 간 협상으로 타결된 내용이 최종 합의안이 아니라는 주장이다.

김 원내대표는 “특히 (특검의) 기간 연장 같은 건 다른 의견들이 있으면 그 의견을 따라야 한다”고 말했다.

한편 여야는 전날 두 차례 원내대표 회동을 통해 3대 특검 기간을 연장하지 않는 대신, 국민의힘이 정부조직개편에 담긴 금융감독위원회 설치법 통과에 협조하는 데 동의했다.

김병기 원내대표는 회동을 마친 뒤 기자들을 만나 “두 당이 합의했다”며 “민주당은 3대 특검법 개정안에 대한 국민의힘의 수정 요구를 수용한다”고 말했다. 송언석 국민의힘 원내대표는 “국민의힘은 금감위 설치와 관련된 법률 제·개정에 최대한 협조한다”고 했다.