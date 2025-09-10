천연기념물 관리 소홀, 국가 상징 방치

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 한반도 동쪽 끝 독도의 상징이자 천연기념물인 삽살개가 최근 흔적도 없이 사라졌다.

그러나 독도경비대는 제대로 된 수색조차 하지 않고, 관리 주체인 (재단법인)한국삽살개재단에 뒤늦게 통보하는 데 그쳤다. ‘상징성만 강조하고 실제 관리에는 손을 놓았다’는 비판이 거세다.

10일 본지 취재를 종합하면, 독도를 지키던 삽살개 두 마리 중 한 마리인 ‘설국’이 지난달 말 실종됐다.

경비대는 바다에 빠졌을 가능성을 언급했지만, 공식 수색은 전혀 진행하지 않았다. 천연기념물이 사라졌는데도 경비대가 사실상 손을 놓은 셈이다.

문제는 관리 부실이 이번만의 일이 아니라는 점이다. 삽살개는 경비대 교체 때마다 극심한 스트레스를 받아왔지만, 개선책은 없었다. 그런데도 경비대는 실종 사태 앞에서 “어쩔 수 없는 일”처럼 대응하고 있다.

독도 상징을 지켜야 할 책임 주체가 오히려 관리 의무를 방기하고 있다는 지적이 나오는 이유다.

독도는 천연보호구역이자 국가 주권의 상징이다. 그 안에서 천연기념물이 사라졌는데도 대수롭지 않게 넘어간다면, 이는 곧 ‘국가 관리 능력 부재’로 직결된다.

일본이 끊임없이 독도 영유권을 주장하는 상황에서, 독도 상징 관리조차 제대로 못 한다면 국제사회에 보여줄 메시지는 자명하다.

더 큰 문제는 현행 관리 체계 자체다. 독도경비대는 경북경찰청 소속으로 운영되고 있지만, 현장 상황을 제대로 파악하지 못하고, 작은 사건조차 보고가 빠지는 사례가 비일비재하다.

전문가들 사이에서는 “독도경비대장을 총경으로 격상하고, 울릉경찰서장을 경무관급으로 상향해 직접 지휘할 수 있도록 해야 한다”는 목소리가 커지고 있다. 울릉공항 개항 이후 늘어날 관광객 안전과 독도 수호를 위한 체계적 대비도 시급하다.

삽살개 실종 사건은 단순한 동물 실종이 아니다.

이는 곧 독도 관리 부실, 더 나아가 국가 상징 관리 실패를 적나라하게 보여준 사례다.

독도는 상징의 섬이 아닌 ‘관리의 섬’이 돼야 한다. 지금처럼 허술한 관리가 반복된다면, 상징과 함께 주권까지 흔들릴 수 있다.