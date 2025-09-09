경찰, 인천시청 불법 선거운동 수사 본격화 유 시장 및 전현직 공무원 압수수색 나서

[헤럴드경제=이용경 기자] 유정복 인천시장이 경찰에 피의자로 입건됐다. 국민의힘 대선 경선 후보 시절에 인천시 공무원들을 동원해 불법 선거운동을 한 혐의가 적용됐다.

9일 인천경찰청 반부패경제범죄수사대는 공직선거법 위반과 직권남용 혐의로 유 시장을 불구속 입건했다.

임기제 공무원 출신인 3명은 지난 4월 공무원 신분을 유지한 채 21대 대선 국민의힘 경선 후보였던 유 시장을 수행하고 행사 개최 등을 지원한 혐의를 받는다. 공직선거법에 따라 정당의 경선 과정에 국가·지방공무원은 선거 운동을 할 수 없으나 이를 위반했단 것이다.

유 시장은 6·3 대통령 선거를 앞두고 국민의힘 대통령 후보 경선에 참여했다. 이 과정에서 시 공무원들이 선거운동에 참여했단 의혹을 받고 있다. 인천시 소속이었던 일부 공무원들은 사직서를 냈는데 공식적으로 퇴직 처리가 완료되기 전에 불법적으로 선거운동에 가담했단 정황도 있다.

경찰은 지난 4월 인천평화복지연대로부터 유 시장 등 인천시 공무원 10명(임기제 공무원 포함)에 대한 수사의뢰를 받았다. 이어 5월엔 인천시선거관리위원회가 인천시 소속 공무원 3명, 일반인 3명을 경찰에 고발했다. 경찰은 기초 조사를 벌여 유 시장을 비롯해 전현직 공무원 12명의 혐의점을 발견해 불구속 입건했다.

경찰은 이날 오전 인천시청 본관 정무수석실, 홍보수석실, 홍보기획관실, 영상편집실 등 6곳에 수사관을 보내 압수수색 영장을 집행했다. 입건된 일부 피의자의 주거지 등도 압수수색했다.

경찰 관계자는 “고발 이후 고발인과 피의자 등 관련자를 조사하고 증거자료 분석 등 수사를 계속 진행했다”며 “향후 압수물 분석과 관련자 조사 등 필요한 수사를 신속하게 진행할 예정”이라고 말했다.