특검 “김건희 ‘학폭 무마’ 내사 착수”

[헤럴드경제=김아린·이용경 기자] 민중기 특별검사팀이 김건희 여사가 김승희 전 대통령실 의전비서관 자녀의 학교폭력 사건을 무마했다는 의혹에 대해 내사에 착수했다.

김형근 특별검사보는 9일 언론 브리핑에서 김 여사가 김 전 비서관 자녀의 학교폭력을 덮으려 외압을 행사했다는 의혹과 관련해 “성남교육지원청을 비롯해 관련 기관으로부터 필요 자료를 제출받는 등 내사에 착수했다”고 밝혔다.

헤럴드경제 취재를 종합하면 특검팀은 경기도 성남교육지원청으로부터 학교폭력대책심의위원회(학폭심의위) 녹취록 등 관련 자료 일체를 제출받았다. 2023년 학폭심의위가 김 전 비서관 자녀에게 출석정지 처분을 내린 직후 김 여사가 교육부 관계자와 통화했다는 정황이 최근 언론 보도를 통해 드러나자 특검이 사실관계 파악에 나선 것으로 풀이된다.

특검팀은 김 여사가 지난해 9월 일반인 출입이 금지된 종묘 내 망묘루에서 외부인들과 차담회를 가졌다는 의혹에 대해서도 살펴보고 있다.

김 특검보는 “김 여사가 국가유산이자 유네스코 유산인 종묘의 공개 제한 지역인 망묘루를 비공개일에 사적 지인들과 차담회 장소로 무단 이용했다는 의혹을 수사 중”이라며 “현재까지 종묘 관리소장을 비롯한 종묘 관리 공무원들을 조사했다”고 밝혔다. 이어 김 특검보는 “금주 금요일엔 유경옥 전 대통령실 행정관을 소환조사할 예정”이라고 덧붙였다.

한편 특검팀은 김 여사에게 지난해 총선 공천을 청탁했다는 의혹을 받는 김상민 전 부장검사를 소환해 조사 중이다. 특검팀은 김 전 검사가 공천을 받기 위해 김 여사에게 이우환 화백 그림을 건넸다고 의심하고 있다. 김 전 검사는 오전 조사에서 혐의를 부인하는 취지로 진술을 한 것으로 알려졌다.

특검팀은 같은 날 한덕수 전 국무총리도 참고인 신분으로 불러 국무총리 비서실장 ‘매관매직’ 의혹에 대해 조사 중이다. 김 특검보는 “한 전 총리가 진술거부권을 행사하지 않고 있다”고 설명했다.

이날 오후 1시 50분께 도착한 한 총리는 “박성근 전 비서실장 임명에 윤 전 대통령 부부의 개입이 있었는가”, “서희건설 측이 김 여사에게 금품을 준 사실을 알고 있었나” 등을 묻는 취재진 질문에 답하지 않고 특검팀 사무실로 곧장 들어갔다.