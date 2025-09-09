전자동 커피머신·드립포트·스팀오븐 토스터로 구성

락앤락 자회사 브랜드 제니퍼룸의 ‘브런치 홈카페세트’(사진)가 결혼철을 맞아 신혼 필수가전으로 주목받는다.

브런치 홈카페세트는 전자동 커피머신, 드립포트, 스팀오븐 토스터로 구성됐다. 감각적 디자인과 합리적인 가격, 뛰어난 제품경쟁력으로 호평받고 있다.

‘제니퍼룸 전자동 커피머신’은 폭 18cm의 초슬림 크기와 최대 19bar 고압 추출시스템을 갖춰 집에서도 카페 수준의 커피를 즐길 수 있게 한다. 또한 프리인퓨전 기능으로 풍부한 크레마와 깊은 맛을 구현하며, 써모블록 히팅시스템으로 안정적이고 최적화된 추출환경을 제공한다.

‘드립포트’는 물과 수증기가 닿는 모든 부위를 304 스테인리스스틸로 제작해 환경호르몬 걱정 없이 안전하게 사용할 수 있다. 인체공학적 손잡이와 날씬한 주전자 입구로 커피드립은 물론 차 추출에도 최적화됐다.

‘스팀오븐 토스터’는 강력한 스팀기능으로 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 토스트를 완성해준다. 상단에 부착된 레시피 매뉴얼을 활용해 요리에 서툰 사람도 다양한 메뉴를 손쉽게 즐길 수 있게 한다. 세련된 외관과 깔끔한 색감으로 신혼집 인테리어에 자연스럽게 어울린다는 평가다.

제니퍼룸 관계자는 “브런치 홈카페세트로 통일해 구성하면 홈카페 공간을 감각적으로 완성해 신혼집 분위기를 한층 고급스럽게 해준다”며 “혼수철을 맞이해 파격적 판매촉진 행사도 한다”고 전했다.

제니퍼룸은 오는 14일까지 ‘네이버 리빙러빙데이’ 프로모션을 한다. 브런치 홈카페세트를 포함한 가전을 최대 67% 할인 판매한다.