김어준 관련 기사 공유하며 盧대통령도 언급

[헤럴드경제=양근혁 기자] 고(故) 노무현 전 대통령의 사위인 곽상언 더불어민주당 의원은 8일 친여 성향 방송인 김어준 씨를 언급하며 “만일 이러한 유튜브 방송이 유튜브 권력자라면, 저는 그 분들께 머리를 조아리며 정치할 생각이 없다”고 강조했다.

곽 의원은 이날 오후 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 김씨와 관련 기사를 공유하며 이같이 적었다. 그는 “지난해 9월부터 올해 8월까지 1년간 한 번도 출연하지 않은 의원은 65명에 불과했다”라는 기사 내용을 인용하고, “그 65명 중 한 명의 의원이 저 곽상언”이라고 했다.

곽 의원은 “(유튜브 방송) ‘김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장’에만 출연하지 않은 것은 아니고, 다른 유튜브 매체에도 출연하지 않았다”고 언급했다.

이어 “‘유튜브 권력이 정치권력을 휘두르고 있습니다’ 어제 제가 전해 드린 말씀”이라며 “‘우리 방송은 국회의원을 여러 명을 배출한 힘 있는 방송이야’, ‘우리 방송에 출연하면 공천 받는 것은 아무 것도 아니야’ 어디인지 그 출처가 분명하게 기억나지 않지만, 이런 종류의 이야기를 들었던 기억이 있다”고 했다.

또 “제가 어떤 분을 통해 들은 이야기다. ‘곽 의원은, 지가 뭐라고, 유튜브에도 출연하지 않고 XX이야. 출연하면 후원금도 모으고 좋은데, 지가 뭐라고…’”라고도 적었다.

곽 의원은 “과거에는 언론사들이 정치권력에 영향을 미치는 것을 넘어, 공천에 관여하고 후보 결정에 개입했다”며 “2002년 민주당 대통령 후보 경선 당시 노무현 후보는 ‘조선일보는 민주당의 경선에서 손을 떼라’며 분명한 입장을 밝히셨다. 지금도 크게 다르지 않다”고 강조했다.

앞서 곽 의원은 전날에도 자신의 SNS에 김씨를 공개적으로 비판하는 글을 올렸다. 그는 “유튜브 권력이 정치권력을 휘두르고 있다”며 “특정인의 생각을 따르는 것이 민주적 결정이라고 한다”고 꼬집었다.