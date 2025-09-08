[헤럴드경제=김광우 기자] “처음 보는 동물인데, 우리나라에 산다고?”

경북 문경시의 한 야산에서 포착된 낯선 생명체. 우리나라 야생에서 절멸될 위기에 처한 토종 동물 ‘산양(긴꼬리산양)’의 모습이다.

산양은 멸종위기종 1급. 포획은 물론, 서식지 파괴가 금지돼 있다. 하지만 해당 구역에는 곧 ‘케이블카 승강장’이 들어설 예정이다.

어떻게 개발이 진행될 수 있었을까. 사업을 추진 중인 문경시는 자체 조사 결과, 해당 지역에 산양 유입 가능성이 적다고 판단했다.

하지만 환경단체들의 입장은 다르다. 최근 설치한 카메라에서 실제 산양의 활동 모습이 포착됐기 때문. 산양 서식지 보전을 위한 전면 재조사를 요구하는 목소리가 나오는 이유다.

환경단체 녹색연합과 문경시민희망연대·산과자연의친구 등은 지난 6월 12일부터 8월 20일까지 약 두 달간 경북 문경시 주흘산 케이블카 상부승강장 부지 일대에 무인센서카메라를 설치하고, 산양을 모니터링한 결과를 발표했다.

조사 결과, 상부승강장 부지 내에서 최소 3마리, 최대 5마리의 산양이 확인됐다. 구체적으로는 상부승강장 부지에 설치한 카메라에서 산양이 총 24회 촬영됐다. 상부승강장 부지에서 600~700미터(ｍ) 떨어진 지역에서도 총 4회 산양이 포착됐다.

쉽게 말해, 케이블카 설치가 진행될 부지에서 산양 서식이 확인됐다는 것. 하지만 우리나라 산양이 보전 등급이 가장 높은 1급 멸종위기종으로 지정돼 있다. 심지어 천연기념물로 지정된 법적보호종으로, 국내 약 1000여마리만 존재하는 것으로 알려져 있다. 포획·채취·서식지 파괴도 엄격히 제한된다.

애초 문경시는 해당 지역에 케이블카 사업을 추진하기 위해, 자체적인 산양 서식지 조사 내용을 담은 소규모 환경영향평가서를 환경부에 제출한 바 있다. 여기에는 사업부지 약 2㎞ 구간에 9대의 무인 센서 카메라를 열흘간 운영해 조사한 결과가 담겼다.

그런데 문경시는 사업지구 내부로 산양이 유입할 가능성이 낮아, 사업 진행에 문제가 없다고 판단했다. 사업지구 내부에 설치한 무인센서카메라에 산양이 촬영되지 않았으며, 공격 성향이 강한 육식성 포유류인 담비의 서식 흔적이 발견됐다는 이유에서다.

이에 환경부는 산양 유입 가능성을 낮게 판단한 과학적 근거가 부족하다며, 재검토와 전문가 자문을 요구했다. 하지만 문경시는 기존의 입장을 유지했다. 추가적인 전문가 자문 결과, 산양의 사업지구 내부 유입 가능성이 적다는 결론을 내린 것. 이후 환경부도 조건부 동의해 사업 추진을 눈앞에 뒀다.

하지만 직접 조사를 통해, 산양 서식을 확인한 녹색연합 등 환경단체는 문경시의 주장을 전면 반박하고 나섰다. 특히 문경시가 진행한 2차 현장조사의 기간이 13일밖에 되지 않으며, 전체 사업 구간에 비해 매우 적은 수의 카메라를 설치하는 등 부실한 조사를 진행했다고 지적한다.

또 하나의 문제는 주흘산과 인접한 월악산 국립공원에서는 되레 산양 복원 사업이 활발히 진행되고 있다는 것. 야생생물보전원에 따르면 현재 월악산 국립공원 내 산양 개체수는 183마리로, 2019년에 비해 80%가량 늘었다.

이렇듯 복원사업이 안정화된 단계에 진입하며, 향후 인근 지역으로 산양 서식지 확장이 예상되고 있다. 이 가운데, 바로 인접한 주흘산 케이블카 사업이 이대로 추진될 경우 백두대간 생태계 복원의 흐름이 막힐 수 있다는 게 녹색연합 측의 설명이다.

녹색연합 관계자는 “다수 산양이 발견된 것은 백두대간의 생물다양성이 회복되고 있음을 보여주는 매우 중요한 지표”라며 “공동조사단을 구성해 케이블카 사업지구에 대한 산양 등 멸종위기종 재조사가 진행돼야 한다”고 주장했다.

한편 산양 보전 활동은 점차 확대되는 추세다. 환경부 또한 지난 2020년 12월 산양 보전계획을 수립한 뒤, 관련 사업을 추진하고 있다. 지난 겨울에는 산양 폐사를 예방하기 위해 먹이 급이대와 쉼터를 운영했다. 폐사 원인으로 지적된 아프리카돼지열병(ASF) 울타리 부분 개방 등 관리 정책도 실시하고 있다.