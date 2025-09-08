에크모 의존환자에 고난도 수술·치료 다학제 협진·체계적 관리로 환자만족↑

세브란스병원 장기이식센터 폐이식팀이 최근 국내 최초로 600번의 폐이식을 진행했다. 이 기록은 2023년 5월 우리나라에서 처음으로 폐이식 500례를 진행한 데 이은 약 2년 3개월 만의 성과다.

8일 세브란스병원에 따르면 600번째 폐이식 수혜자는 특발성 비특이성 간질성 폐렴(Idiopathic NSIP)으로 진단받은 61세 남성 환자다. 이 병은 원인을 알 수 없으며, 폐가 딱딱해져 숨이 차는 질환이다. 세균 감염에 의한 감염성 폐렴과는 다르다.

이 환자는 수년간 산소치료에 의존해 왔으나 점차 호흡곤란이 심해졌고, 약물치료에도 호전되지 않았다. 결국, 중환자실에 입원해 체외막산소공급(에크모·ECMO)에 의존해야 했다.

에크모는 스스로 산소 공급과 이산화탄소 배출을 할 수 없는 환자를 돕는 생명 유지 장치로, 에크모를 시작한다는 건 폐이식 대기 환자 중 긴급도가 가장 높은 단계인 ‘응급도 0’을 의미한다.

세브란스병원 폐이식팀은 지난달 11일 뇌사자 기증 폐를 이 환자에 이식해 수술을 성공적으로 마쳤다. 7시간 넘게 걸린 고난도 수술 이틀 후엔 에크모를 제거할 수 있었다. 이후 혈액가스 수치(ABGA)와 산소포화도(SpO₂)가 빠르게 안정됐다. 기계에 의존했던 환자가 뇌와 간 등 온몸의 장기에 산소가 충분히 공급될 만큼 스스로 호흡할 수 있게 된 결과다. 이 환자는 수술 열흘 후 중환자실에서 일반병실로 옮겨 현재 재활 치료를 이어가는 중이다.

국내 폐이식을 선도하는 세브란스는 1996년 국내 최초 폐이식 성공 이후 현재까지 국내 최다 수술 건수를 기록하고 있다. 또한, 연간 수술 건수 1위 자리를 지키고 있다.

세브란스병원 폐이식팀은 다학제적 협진 시스템을 운영한다. 흉부외과, 호흡기내과, 감염내과, 재활의학과 등 다양한 분야의 전문 의료진이 동시에 참여해 수술 전후 환자를 밀착 관리한다. 이식 수술뿐 아니라 감염 예방, 재활치료, 장기 추적관리까지 전 과정을 아우르는 체계적 진료 시스템을 갖추고 있다.

이진구 폐이식팀장(세브란스병원 흉부외과 교수)은 “600례 달성은 단순한 숫자가 아니라 환자와 가족의 간절한 기다림, 의료진의 헌신이 모여 이룬 결실”이라며 “앞으로도 더 많은 환자가 건강한 호흡을 되찾고 새로운 삶을 시작할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

