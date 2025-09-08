대한상의 찾아 최태원과 정책간담회 소공연·중기중앙회 등 민생경제 행보 경제형벌 합리화 방향 등 의견 경청 “정기국회 입법에 충분히 반영할 것”

[헤럴드경제=양근혁·한상효 기자] 정청래 더불어민주당 대표가 경제단체들을 차례로 방문하는 ‘민생 현장 행보’를 이어가고 있다. 두 차례의 상법 개정과 노란봉투법 처리 등 민주당의 입법 강행에 대한 경제계의 반발이 커지면서 이를 달래기 위한 조치에 나선 것으로 풀이된다. 소상공인연합회와 중소기업중앙회 방문에 이어 대한상공회의소를 찾은 정 대표는 기업들의 요구사항을 검토해 정기국회에서 민주당이 추진하는 법안에 반영하겠다는 방침이다.

정 대표는 8일 오전 서울 중구 대한상의 챔버라운지에서 최태원 대한상의 회장 겸 SK 그룹 회장 등 재계 인사들과 정책간담회를 개최했다. 정 대표는 “얼마 전 최 회장이 말씀하신 기업 사이즈별 계단식 규제로 인해 규제를 피하느라 성장도 피한다는 지적이 가슴에 와닿았다”며 “기업이 스스로 성장할 수 있도록 시장에서의 안전장치와 보상을 제공하는 것이 핵심이라는 말씀에도 전적으로 공감한다”고 밝혔다.

정 대표는 “최 회장이 말씀하신 문제의식은 이재명 국민주권정부의 핵심 국정과제인 공정경제와 맞닿아 있다. 공정경제는 모든 경제주체가 공정하게 경쟁할 수 있는 환경 속에서 불필요한 규제를 걷어내고 활력을 보장하는 것”이라며 “혁신과 성장을 통해 기술 주도 성장을 이뤄내고, 대기업과 중소기업, 사용자와 노동자 모두 성장하는 진짜 성장을 이뤄야 한다”고 강조했다.

그는 “때로 공정한 경쟁을 만들기 위한 조치가 성장을 저해한다는 오해를 받기도 하지만 그 사이 균형을 잡는 일이 우리에게 주어진 숙제”라며 “대한상의가 공정경제의 실현과 경제발전을 위해 힘을 보태고 당이 화답하는 일이 있었으면 좋겠다”고 했다. 그러면서 “제안해 주신 내용은 당 정책위와 함께 살피겠다. 의원들과 함께 논의해 책임을 갖고 답변을 드리겠다”고 약속했다.

정 대표는 최 회장에게 민주당과 대한상의 간의 분기별 만남을 제안했다. 그는 “통즉불통 불통즉통(通則不痛 不通則痛), 통하면 아프지 않고 불통하면 아프다는 뜻”이라며 “우리 경제계와 국회 간의 소통이 막히면 바로 아프기 때문에, 소통을 잘 하는 것만으로도 많은 부분 오해 풀 수 있고 서로에게 도움되는 일이 있을 수 있겠다는 생각이 든다”고 했다.

이어 “그래서 당과 상의가 적절한 시기에 다시 만나서 정기적으로 서로 소통할 수 있는 기회를 마련했으면 좋겠다. 허락하신다면 분기에 한 번 만나서 보다 긴밀하게 소통하고 협력을 강화하면 좋겠다고 생각한다”고 했다.

이날 정책간담회는 대미 관세 협상 후속 조치와 한미 조선 협력 프로젝트인 ‘마스가’(MASGA) 등 주요 경제 현안을 논의하기 위해 마련됐다. 노란봉투법 등 기업이 우려하는 법안 시행에 대한 경영계의 우려와, 배임죄 완화를 비롯한 경제형벌 합리화 방향과 관련된 의견을 경청하겠다는 취지도 있다. 아울러 미국 이민당국이 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 한국인 300여명을 포함한 475명을 무더기 체포·구금한 사태와 관련한 정치권과 경제계의 신속한 논의가 필요한 시점에 개최됐다.

정 대표의 대한상의 방문은 지난달 2일 당 대표에 당선된 이후 처음이다. 이날 간담회는 민주당에서는 정 대표와 함께 이언주 최고위원과 한정애 정책위의장, 유동수 정책위 경제수석부의장, 강준현·정태호·김원이 의원 등이 참석했다. 재계에선 최 회장을 비롯한 대한상의 회장단과 주요 그룹 임원단이 함께했다.

정 대표는 경제단체들을 차례로 직접 찾는 행보를 이어가고 있다. 앞서 정 대표는 지난 3일에는 소상공인연합회, 다음날인 4일에는 중소기업중앙회를 각각 방문해 정책간담회를 가졌다. 당 대표 취임 이후 ‘더 센 상법 개정안’과 ‘노란봉투법’ 처리를 강행하면서 거세진 경제계의 반발을 해소하기 위한 행보라는 해석이 나온다. 민주당 관계자는 통화에서 “경제계가 간담회에서 당에 전달한 요청 사안들을 9월 정기국회에서의 입법 과정에 충분히 반영할 것”이라고 설명했다.

정 대표는 여권이 추진하는 정책에 기업들의 의견을 충분히 반영하겠다는 입장이다. 3일 소상공인연합회를 찾았을 당시 5인 미만 사업장에 대한 근로기준법 확대 적용을 재고해달라는 요청을 받자 “(적용 제외가) 합헌 판정을 받았다고 하니 법적 검토를 해보겠다”고 답변했다. 정 대표는 “소상공인이 잘 살아야 국민이 잘 사는 것이다. 고용이나 기업 수를 보면 소상공인과 중소기업이 절대다수”라며 “소상공인 기반 위에 삼성도 있고 현대도 있고 SK도 있는 것”이라고 강조했다.

중기중앙회에서 4일 열린 정책간담회에서는 노란봉투법 시행에 대한 중소기업들의 우려를 경청했다. 정 대표는 “개혁은 잘못된 것을 고치기 위함이다”라고 말하면서도, 보완 입법에 대한 요구를 검토하겠다고 밝혔다. 중기중앙회는 노동자와 비교해 사용자의 방어권을 대등하게 보장해 달라고 요청했다. 정 대표는 “대한민국 일자리는 중소기업이 창출하는 것 아니겠나”라며 “중소기업이 발전하고 커지면 자동적으로 일자리도 늘어나고, 실업률도 줄어들고, 가계수입도 좋아질 것”이라고 거듭 강조했다.