성폭력방지법 위반·명예훼손 등 혐의

[헤럴드경제=김도윤 기자] 광복절 특사로 특별복권된 지 한 달 만에 최강욱 전 더불어민주당 교육원수원장이 조국혁신당 성비위 사건 2차 가해 혐의로 경찰 조사를 받게 됐다.

주진우 국민의힘 의원은 8일 오전 서울 종로구 서울경찰청에 조국혁신당 당직자들과 최강욱 전 원장을 성폭력방지법 위반, 명예훼손 등 혐의로 고발했다. 주 의원이 제출한 고소장에는 당직자가 특정되진 않았다.

최 원장은 지난달 31일 조국혁신당 대전·세종시당 행사에 강연자로 나서 당의 성비위 사건을 두고 “사실관계를 아는 분이 몇분이나 될까. 남 얘기를 다 주워듣고 떠드는 것” 등이라 발언해 2차 가해 논란에 휩싸였다. 논란이 커지자 그는 7일 교육연수원장에서 물러났고 자신의 페이스북에 “이유 불문, 저로 인해 많은 부담과 상처를 느끼신 분들에 대한 최소한의 도리라 생각한다. 자숙하고 성찰하겠다”고 적었다.

주 의원은 고발장 제출하며 기자들에게 “성희롱 성추행 범죄는 권력형 범죄일 뿐만 아니라 조국혁신당 내에서 피해자에 대한 보호조치는 커녕 2차 가해를 가함으로써 오히려 피해자들이 탈당하는 사태가 벌어졌다”며 “이에 조국혁신당 당원 등에 대해 형사고발 하게 됐다”고 말했다.

이어 “최 전 원장은 피해자들과 문제를 제기하는 사람들을 가리켜서 개돼지라고 표현하고 죽고 사는 문제가 아니라고 하면서 피해자들의 명예를 훼손했다”며 “수사 과정에서 주된 책임자가 가려져야 할 것”이라고 말했다.

조국혁신당 성비위 사태는 이미 경찰이 인지한 상태다. 지난 4월 강미정 조국혁신당 전 대변인은 상급자 A씨를 신체적 접촉, 성희롱성 발언을 한 혐의로 서울경찰청에 고소했다. 강 전 대변인은 5월 고소인 조사를 받았고 그의 상급자였던 A씨도 경찰 조사를 받았으나 혐의를 모두 부인한 것으로 전해졌다. 경찰은 이 고소건에 대해 5개월째 결론을 내지 못하고 있다.

한편 김선민 대표 권한대행을 비롯한 조국혁신당 지도부는 당내 성비위 사건에 책임을 지겠다며 7일 총사퇴했다.