AI, 양자 등 첨단영역에서도 유럽과의 협력 모색 “해외협력 기반 미래성장 기반 마련할 것”

[헤럴드경제=박혜원 기자] LIG넥스원이 독일 뮌헨에 유럽대표사무소를 마련했다고 8일 밝혔다. LIG넥스원은 기존 무기 제품군을 비롯해 인공지능(AI), 양자 등 첨단영역에서도 유럽과의 협력 방안을 모색할 계획이다.

이를 통해 LIG넥스원은 유럽과 중동, 아시아, 남미, 미국 등 주요 거점에 글로벌 네트워크를 구축하게 됐다.

지난 4일(현지시간) 독일 뮌헨에서 열린 LIG넥스원 유럽대표사무소 개소식에는 신익현 LIG넥스원 대표이사를 비롯, 현지 정부 및 주요 방산기업 관계자들이 참석했다.

유럽대표사무소를 통해 LIG넥스원은 유럽 내 주요 방산 기업들과 협력체계를 구축하고 전략적 파트너십을 강화한다는 계획이다. 또한 현지 기업과의 연구개발, 생산과 마케팅 등에서도 협력을 추진한다.

LIG넥스원은 유도무기부터 지휘통제통신, 전자전 등 전영역을 아우르는 제품군을 통한 맞춤형 솔루션을 제안할 계획이다. 특히 AI와 양자, 우주 등 첨단 영역에서 한국과 유럽의 방위산업이 시너지를 만들 방안을 모색한다.

LIG넥스원 관계자는 “오랜 기간 굳은 믿음으로 추진해 온 해외사업 노력이 유럽과 중동, 아시아, 남미, 미국 등 주요 거점 마련을 통한 글로벌 네트워크 구축으로 이어졌다”면서 “수출을 넘어 해외협력을 통한 미래성장의 기반 마련에 힘쓰겠다”고 밝혔다.