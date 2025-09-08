[헤럴드경제=서경원 기자] 이노션(대표이사 이용우·사진)은 세계적 권위를 자랑하는 독일의 디자인 분야 시상식 ‘레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award)’에서 최우수상(Best of the Best) 1개와 본상 11개 등 총 12개 부문에서 수상했다고 8일 밝혔다.

이노션은 이번 레드닷 디자인 어워드의 ‘필름 크래프트’ 카테고리에서 현대자동차와 함께한 ‘밤낚시’ 캠페인으로 최우수상을 수상하며 글로벌 무대에서 뛰어난 크리에이티브 역량을 다시 한번 입증했다. 최우수상은 통합 그랑프리 바로 아래 상으로 그 의미와 권위가 매우 크다는 설명이다.

‘밤낚시’ 캠페인은 국내 최초로 극장에서 정식 상영된 브랜디드 콘텐츠이자 스낵무비 형식의 작품으로, 신선한 아이디어와 완성도 높은 연출, 파격적인 홍보 방식으로 개봉 직후부터 업계와 대중의 이목을 끌었다. 이번 수상에서는 필름 크래프트 최우수상 외에도 콘텐츠 마케팅 부문 본상까지 거머쥐며 작품성을 인정받았다.

또 다른 현대자동차 캠페인 ‘모빌렛(Mobile+Toilet)’도 디지털 캠페인 부문 본상을 차지했다. 지난 4월 만우절을 맞아 선보인 해당 프로젝트는, 생성형 AI를 활용해 상상 속 ‘자율주행 화장실’이라는 독특한 콘셉트를 다양한 디지털 콘텐츠로 구현해낸 점이 높은 평가를 받았다.

또한 이번 어워즈에서 주목할 성과는 이노션의 자체 사회공헌 프로젝트 ‘안전목욕탕’의 수상이다. 본 프로젝트는 공간 커뮤니케이션 부문과 리테일 디자인 부문에서 동시 수상하며, 기업의 사회적 책임과 디자인적 가치를 인정받았다. 해당 프로젝트는 지난 상반기 레드닷 디자인 어워드의 ‘프로덕트 디자인 파트’ 시상식에서도 ‘베스트 오브 베스트’를 수상한 바 있다.

‘안전목욕탕’은 경기 안성의 27년 된 노후 목욕탕 ‘일죽목욕탕’을 전면 리뉴얼해 고령층 주민들에게 안전한 목욕 환경을 제공한 프로젝트다. 단순 리모델링을 넘어, 이용자의 생활 패턴과 안전 요소를 고려한 고객경험 설계로 일상 공간에서 특별한 경험을 선사했다는 점이 심사위원단의 호평을 받았다.

이외에도 ▷신세계백화점 미디어아트 콘텐츠 ‘타임리스 모먼트’ ▷한화그룹 기업PR 캠페인 ‘바다 위 친환경 솔루션’ ▷쌤소나이트의 ‘Butter’ 및 ‘아메리칸 투어리스터 롤리오’ 캠페인 등도 레드닷에서 본상을 수상하며 다양한 산업군에서 이노션의 크리에이티브 역량이 빛을 발했다.

한편 레드닷 디자인 어워드는 미국 IDEA, 독일 iF 디자인 어워드와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다. 제품 디자인, 브랜드&커뮤니케이션 디자인, 콘셉트 디자인 등 여러 분야에서 매년 혁신적인 제품과 작품을 선정한다.