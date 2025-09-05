상장사 성별 임금 격차 30.7%, 전년보다 확대 국민연금 수급액도 남성의 절반 수준 그쳐 전문가 “노동시장 성차별 구조 개선 시급”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국 사회에서 여성은 임금뿐 아니라 노후 소득의 핵심인 연금 수급액에서도 남성과 큰 격차를 보이는 것으로 나타났다. 근속연수 차이가 줄었음에도 임금 격차가 오히려 확대되고, 그 결과 연금에서도 구조적 불평등이 이어진다는 분석이다.

5일 한국여성정책연구원에 따르면, 전자공시시스템(DART)에 사업보고서를 제출한 2980개 상장법인의 2024년 임금 공시 결과 남성 1인당 평균임금은 9780만원, 여성은 6773만원으로 집계됐다. 성별 임금 격차는 30.7%로, 전년(26.3%) 대비 4.4%포인트 확대됐다.

남녀 모두 평균임금이 줄었지만 여성(-6.7%)의 감소폭이 남성(-0.8%)보다 훨씬 컸다.

제조업(20.0%→29.1%), 정보통신업(30.3%→34.6%), 금융·보험업(30.2%→31.2%) 등 주요 산업에서 격차 확대가 두드러졌다. 업종별 격차가 큰 분야는 도매·소매업(44.1%), 건설업(41.6%), 정보통신업(34.6%) 순이었다.

특히 민간 기업의 경우 근속연수 격차가 줄었음에도 임금 격차가 더 벌어졌다. 여성가족부가 기업별 임금 현황을 투명하게 공개하는 ‘고용평등임금공시제’ 도입을 예고한 이유다.

이런 임금 격차는 연금 수급에도 직결되고 있다.

한국노총 중앙연구원 장진희 선임연구위원이 전날 ‘한국노총 여성노동포럼’에서 발표한 보고서에 따르면 여성의 낮은 임금과 짧은 가입 기간이 누적되면서 성별 간 연금 격차는 고착화됐다.

장 연구위원은 국민노후보장패널을 분석해, 2021년 기준 여성의 노동 시간을 통제한 시간당 임금이 1만2000원으로, 남성(2만306원)의 60% 수준에 불과했다고 밝혔다. 이에 따라 보험료 기여액에서도 성별 차이가 누적돼, 국민연금 수급액의 격차로 이어진다는 것이다.

실제 국민연금 가입률은 남성 63.5%(2023년)였으나 여성은 46%에 머물렀고, 가입 기간도 여성은 남성보다 5.7년 짧았다. 그 결과 남성의 연금 수급 비중이 44.9%일 때 여성은 19.5%에 그쳤다. 월평균 수급액도 60대 기준 여성은 남성의 57.3% 수준에 불과했고, 70대는 오히려 격차가 심화됐다.

장 연구위원은 “임금 격차는 다소 개선됐으나 연금 격차는 거의 줄어들지 않았다”며 “여성의 낮은 경제활동참가율, 경력 단절, 유리천장, 이중노동시장 구조 등 노동시장의 성차별적 요인이 원인”이라고 설명했다.

그는 또 “성평등 노동공시제 도입, 동일노동 동일임금 실현을 위한 사회적 대화, 비정형 노동자를 위한 사회보장 강화, 출산크레딧 확대와 유족연금 개편, 성별 연금 격차의 공식화 및 감축 목표 설정이 필요하다”고 제언했다.