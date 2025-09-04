관악구 펫로스 증후군 예방프로그램 “반려동물 잃은 상실감 감추면 안돼” 1년 이상 상실감 지속땐 치료 필요

채모(34)씨는 한 달 전 반려견 ‘오공이’를 무지개다리로 건너보냈다. 채씨와 11년을 함께 한 오공이는 채씨의 20대 시절을 함께 보낸 가족이자 친구였다. 하지만 지난달 갑작스럽게 끙끙 앓더니 며칠 만에 숨을 거두었다. 채씨는 한동안 슬픔에 일상생활이 어려울 정도였다고 한다.

지난달 26일 오후 서울 관악구청에서는 ‘펫로스 증후군 예방 프로그램’(사진)이 진행됐다. 이날 프로그램에는 성인 남녀 12명이 참석했다. 채씨도 이날 프로그램에 참여한 참가자 중 하나다. 프로그램에는 채씨처럼 이미 반려동물을 떠나보낸 사람도 있었고, 아직 이별은 하지 않았지만 이별에 대한 두려움 때문에 도움을 받고자 찾은 사람도 있었다.

이날 강의를 진행한 변성원 안산대 교수(한국동물교감치유학회 회장)는 “반려동물의 죽음으로 슬픔이 1년 이상 지속되면서 우울, 외상후 스트레스 장애 등의 증상을 겪는 것을 펫로스 증후군이라 한다”며 “약 70% 이상의 반려인들이 반려동물을 잃고 난 뒤 슬픔과 상실감을 겪고 있다”고 말했다.

이런 증상이 나타나는 이유는 반려동물을 가족처럼 여기는 감정 때문이다. 가까운 가족이 죽게 되면 대부분의 남은 가족은 슬픔과 상실감을 느끼는 것이 당연하다.

변 교수는 “보통 반려동물이 죽으면 처음에는 그 충격으로 그 사실을 부인하게 된다”며 “그 후에는 ‘내가 조금만 더 신경 썼으면 안 그랬을 텐데’ 하고 자책하거나 분노하기도 한다”고 말했다.

변 교수는 반려동물을 떠나보낸 뒤 이런 감정이 드는 것은 지극히 정상적인 것이라고 했다.

이어 “하지만 사람과 반려동물의 수명은 다르다는 걸 키우기 전부터 인지하고 마음속으로 준비해야 한다”며 “만약 이런 깊은 우울감과 상실감이 1년 이상 지속된다면 반드시 전문가의 도움을 받아야 한다”고 강조했다.

그래서 반려동물을 잃고 난 뒤 덜 후회하려면 함께 하는 시간 동안 반려동물에게 최선을 다하라고 조언했다.

변 교수는 “특히 반려견은 본능적으로 걷고 탐험하는 동물인 만큼 같이 산책을 해주는 것이 필요하다”며 “산책이 어려운 환경이라면 집안에서라도 장난감 등을 가지고 놀아주는 시간이 많으면 좋다”고 말했다.

관악구 관계자는 “반려동물을 키우는 사람이 많아지면서 반려동물 상실에 대한 마음 치유도 필요하다 생각해 프로그램을 마련하게 됐다”며 “연말에는 더 알찬 내용으로 또 한 번 강의를 계획하고 있고 시민 반응이 좋으면 앞으로도 확대할 계획”이라고 말했다. 손인규 기자