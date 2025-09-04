10일까지 롯데 자이언츠 선전 기원 쇼핑 축제 일자별 특가 상품…선수 유니폼·사인볼 경품도

[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데쇼핑의 이커머스 플랫폼 롯데온은 4~10일 프로야구단 롯데 자이언츠의 선전을 기원하는 전사 쇼핑 축제 ‘자이언츠 데이’를 진행한다.

이번 행사에는 롯데GRS, 롯데호텔, 롯데시네마, 롯데칠성, 롯데웰푸드, 롯데월드 등 주요 계열사가 참여해 일자별 특가 상품을 선보인다.

롯데면세점은 행사 기간 매일 오전 10시부터 선착순 3000명에게 16달러 스페셜 포인트를 증정한다. 세븐일레븐은 1만원·3만원 금액권을 10% 할인된 가격에 판매한다.

특가 상품으로는 4일 롯데리아 불고기버거세트 지류권, 5일 김해 롯데워터파크 특가권, 6일 롯데시네마 앱 전용 1인 관람권 및 팝콘세트, 7일 롯데호텔 김치 최대 25% 할인 등을 준비했다.

행사 기간 동안 롯데온 내 인기 브랜드를 모은 ‘탑브랜드 특가전’도 진행된다. 4일에는 쟌슨빌·한샘, 5일에는 앙블랑·농심, 6일에는 오리온·정관장 추석선물세트 등을 특가로 판매한다.

또한 행사 기간 롯데온에서 1원 이상 구매한 엘포인트(L.POINT) 통합회원을 대상으로 경품 이벤트도 열린다. 추첨을 통해 롯데자이언츠 소속 선수의 사인 유니폼(5명), 사인볼(10명), 롯데호텔 치즈케이크(50명), 롯데시네마 관람권 등이 제공된다.

김은수 롯데온 엘타운팀장은 “롯데 계열사가 힘을 모아 고객과 함께 롯데자이언츠 선전을 기원하는 쇼핑 축제”라며 “쇼핑의 즐거움과 응원의 열기를 동시에 느끼실 수 있을 것”이라고 말했다.