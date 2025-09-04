[헤럴드경제=권제인 기자] “아이돌 데뷔를 축하드립니다.”

지난 3일 서울 성동구에 위치한 ‘T 팩토리(T Factory) 성수’에서는 축하 인사가 끊이질 않았다. 아이돌뿐만 아니라 모델, 코미디언, 배우까지 각양각색의 연습생들이 데뷔에 성공하자 박수 소리가 쏟아졌다.

언뜻 보면 유명 엔터사로 보이지만, 실은 SK텔레콤이 가상으로 만든 ‘T 엔터(T Ent.)’다. T 엔터는 Z세대에게 친숙한 ‘K-엔터테인먼트’를 소재로 모두가 데뷔과정을 체험할 수 있는 전시 공간을 준비하며 만들어졌다. 이날 데뷔한 ‘아티스트’들 역시 30대, 직장인 등 평범한 스펙의 소유자들이었다.

T 엔터는 T 팩토리 성수가 선보이는 첫 번째 메인 전시다. SKT는 지난 2월 ‘T 팩토리 홍대’ 운영을 종료하고, Z세대 유동 인구가 밀집한 성수동에 새롭게 터전을 마련했다. T 팩토리 성수는 T팩토리 홍대보다 약 2.6배 넓은 650평 규모의 대형 플래그십 스토어로, 5일부터 3개층과 별동에 다양한 콘텐츠를 선보인다.

T 팩토리 성수 1층에 들어서자 가장 먼저 각자의 예명을 적은 ‘연습생 배번호표’를 부착했다. 이후 각자 취향에 맞춰 세 가지 연습과정을 마치면 데뷔할 수 있는 자격을 얻을 수 있다.

연습 과정은 누구나 참여할 수 있도록 쉬운 미션들로 구성됐다. ‘무대 장악’ 연습 공간에서는 인기 아이돌처럼 녹화되는 카메라를 찾는 게임을 진행했다. ‘댄스’ 연습실에서는 가상현실(VR) 헤드셋을 끼고 리듬게임을 했다.

3가지 미션을 마치자 T 엔터와 가상의 ‘아티스트 계약서’를 작성할 수 있었다. 실제 계약서에 서명하고 도장까지 찍자 실제 아이돌이 된 듯한 기분을 느끼기도 했다.

T 엔터는 Z세대를 겨냥했지만, 나이, 외모, 실력에 상관없이 데뷔가 가능한 것이 특징이다. 김보미 SKT T팩토리 팀장은 “결과보다 자신만의 방식, 과정을 중시하는 Z세대 트렌드를 반영해 ‘드로우 유얼 웨이(Draw your way’를 콘셉트로 잡았다”며 “기존 엔터테인먼트 사업이 회사의 기준에 맞춰 연습생을 키웠다면, T 엔터는 자신만의 개성을 살리도록 했다”고 설명했다.

2층에는 SKT의 인공지능(AI) 기술력을 선보이는 공간을 마련했다. ‘AI 포춘 포토’ 공간에서는 표정 분석기술과 에이닷엑스(A.X) 거대언어모델(LLM) 기술이 적용됐다. 기자가 카메라 앞에 서자 AI가 표정을 분석해 웃고 있다고 판단, 조명을 분홍색으로 바꿨다. 바뀐 배경에서는 네 컷 사진을 찍은 뒤 AI가 작성한 오늘의 운세를 받을 수 있었다.

이 밖에도 지난달 출시한 ‘T 우주패스 올리브영&스타벅스&이마트24’ 할인 혜택을 강조한 팝업스토어도 ‘타이쿤(시뮬레이션 게임)’ 형식의 체험 전시로 열렸다. 체험을 완료하자 각 브랜드의 할인 쿠폰을 리워드로 받을 수 있었다. 또한 ‘핸즈프리 타로’ 팝업스토어에서는 무료 타로 상담을 제공하고 에이닷 노트로 상담 결과를 요약해준다.

지하 1층에는 콘서트 ‘덕콘’과 토크쇼 ‘덕톡’을 매월 1회 정기 운영한다. 9월에는 프로젝트 그룹 ‘재쓰비’ 콘서트와 Z세대 인기 크리에이터 ‘아옳이’의 토크쇼가 예정돼 있다.

T 팩토리 성수는 팝업스토어 콘셉트로 매월 혹은 분기별로 콘텐츠를 리뉴얼해 성수동 명소로 키울 계획이다. 다양한 브랜드의 팝업스토어를 찾는 Z세대를 겨냥해 트렌디한 콘텐츠를 유지하기 위해서다.

김 팀장은 “T 팩토리 홍대를 운영하며 홍보관에서 기업의 기술과 서비스를 단순 홍보하는 것으론 2030세대의 관심을 받기 어렵다는 걸 알게 됐다”며 “이 경험을 기반으로 T 팩토리 성수에서는 팝업스토어 형태로 콘텐츠를 바꿔가며 Z세대에게 친근하게 다가가고자 한다”고 설명했다.