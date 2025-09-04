‘와이아리키 스파’ 단독 계약…4대 트래킹 코스도

[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데관광개발은 뉴질랜드 ‘와이아리키 스파’와 단독 계약을 체결하고, 프리미엄 일주 상품을 출시했다고 4일 밝혔다.

상품은 뉴질랜드 남북섬을 돌아보는 7박 9일 일정이다. 10월부터 내년 4월까지 진행한다. 가격은 1인 기준 469만원부터다.

‘와이아리키 스파’는 마오리족 전통문화와 현대적인 건축미가 어우러진 5성급 럭셔리 온천이다. 로토루아 도심의 호수 뷰를 바라보며 온천욕을 즐길 수 있다. 롯데관광에서만 단독으로 만나볼 수 있다.

해안선을 따라 달리는 ‘코스탈 퍼시픽 열차’ 탑승부터 누구나 가볍게 걸을 수 있는 4대 이지 트래킹 코스도 포함했다. 모든 트래킹 일정은 뉴질랜드 환경보존청(DOC) 라이선스를 보유한 전문 가이드가 동행한다. 최대 25명 정원으로 운영한다.

롯데관광개발 관계자는 “뉴질랜드 프리미엄 스파와의 협약을 통해 새롭게 선보인 ‘HIGH&’급 상품으로 편안하고 럭셔리한 경험이 될 것”이라며 “앞으로도 다양한 프리미엄 서비스를 일반 패키지에 적용할 계획”이라고 전했다.