[헤럴드경제=강승연 기자] 쿠팡은 광주광역시 투자를 통해 지역 경제 활성화와 일자리 창출에 기여한 공로를 인정받아 광주광역시장 표창을 수상했다고 4일 밝혔다.

이번 수상은 쿠팡이 2400억원을 투자해 ‘광주첨단물류센터’와 ‘광주 신선센터’를 건립한 데 따른 것이다. 투자는 직접적인 고용 창출로 이어졌다. 현재까지 750여 개의 신규 일자리가 생겼다. 향후 고용 규모는 2450여 명에 이를 것으로 전망된다. 무인운반로봇(AGV), 소팅봇 등 AI(인공지능)을 적용한 최첨단 자동화 설비로 근로 환경도 개선했다.

지역 소상공인 상생에도 기여하고 있다. 쿠팡의 전국 단위 물류망을 통해 지역 생산자와 중소기업의 상품 판로가 전국으로 확대됐다. 유통비용 절감과 매출 증가에도 도움을 주고 있다. 대만 등 해외 수출까지 지원하며 동반성장을 이끌 것으로 기대된다.

지난 3일 광주광역시청 대회의실에서 열린 수상식에는 쿠팡 물류정책팀 최이규 상무가 참석했다. 최 상무는 “이번 수상은 쿠팡의 기술과 물류 인프라 투자가 지역 사회와의 동반성장에 기여하고 있음을 인정받은 결과”라며 “앞으로도 지역 소상공인과 함께 성장하겠다”고 말했다.