경주 대표 문화유산과 지드래곤·블랙핑크·BTS 등 담아

[헤럴드경제=박혜원 기자] LG가 오는 10월 경주에서 열리는 APEC(아시아태평양 경제협력체) 정상회의를 앞두고 글로벌 랜드마크에서 홍보에 나섰다고 4일 밝혔다.

LG는 지난 2일부터 뉴욕 타임스스퀘어, 런던 피카딜리광장 등 글로벌 명소에서 APEC 홍보영상을 내보내고 있다. 해당 영상은 2025 APEC 정상회의 준비기획단이 제작한 것으로 첨성대, 얼굴무늬 수막새 기와, 금관 등 경주의 대표 문화유산과 APEC 공식 홍보대사 지드래곤을 비롯 블랙핑크, BTS 등 한국의 문화를 담았다.

LG는 국내에서도 광화문, 시청, 명동, 강남 등 유동인구가 많은 서울 주요 지역 대형 전광판을 통해 APEC 핵심 행사인 ‘최고경영자 회의(APEC CEO SUMMIT 2025)’를 소개하고 있다.

LG 관계자는 “경주 APEC 정상회의의 성공적 개최는 대한민국의 글로벌 위상을 높일 수 있는 중요한 기회”라며 “기업 차원에서도 국내외 홍보를 통해 행사의 성공적인 개최를 지원하겠다”라고 밝혔다.