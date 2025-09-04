HL로보틱스∙만도브로제 첫 참여 9월 21일까지 6개 계열사 동시 모집 계열사 간 중복 지원도 가능

[헤럴드경제=서재근 기자] HL그룹이 2025년 하반기 신입사원 공개 채용을 시작한다고 4일 밝혔다.

이번 그룹 공채에는 HL홀딩스·HL만도·HL클레무브·HL디앤아이한라 등 주요 4개사 포함, 신생기업 HL로보틱스와 최첨단 모터 제조사 만도브로제가 참여했다.

6개 계열사 동시 모집이며 중복 지원도 가능하다. 분야는 연구개발(R&D), 물류, 건축, 영업, 구매, 경영 관리 등 조직 전반을 총망라한다. 기간은 오는 21일까지이며 자세한 모집 요강은 HL그룹 채용 공식 포털사이트에서 확인할 수 있다.

이번 그룹 채용 관련 공식 슬로건은 ‘너를 믿고 지원해’다. HL그룹 광고 캠페인 ‘나를 믿다’에서 따 왔으며, 올해로 두 번째를 맞이하고 있다.

HL그룹 관계자는 “이번 채용을 통해 소프트웨어 중심의 자동차(SDV), 인공지능(AI) 자율주행, 로봇 등 미래 산업을 선도할 인재를 확보하고, 그룹이 추구하는 ‘믿음’의 가치를 실현해 나가겠다”라며 “채용 기간 중 각 계열사 인사 담당은 ‘캠퍼스 리쿠르팅’을 적극 실시, 지원자들에게 먼저 다가갈 것”이라고 말했다.