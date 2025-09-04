준공업지역 첫 적용, 용적률 400% 상향으로 330가구 추가 확보 3년 답보 끝내고 2036년 입주 목표…“강남·북 균형발전 초석”

[헤럴드경제=정주원 기자] 서울시가 주거지역에만 적용되던 법적 상한 용적률을 준공업지역 재건축에도 확대하고, 이를 도봉구 ‘삼환도봉아파트’에 처음으로 적용키로 했다. 이로써 그동안 사업성이 낮아 정체돼 있던 준공업지역 재건축도 속도를 낼 수 있게 됐다.

4일 서울시에 따르면, 시는 중앙정부와 협의를 거쳐 ‘도시 및 주거환경정비법’을 개정하고 ‘2030 도시·주거환경정비기본계획’을 재정비했다. 이에 따라 삼환도봉아파트는 기존 용적률 250%에서 343%로 상향된다. 세대수는 660가구에서 993가구로 333가구 늘어나며, 조합원 평균 분담금도 약 1억7000만원 줄어들 것으로 예상된다.

시는 사업성이 낮은 재건축 단지를 지원하기 위해 ‘사업성 보정계수’도 새로 도입했다. 이는 상대적으로 땅값이 낮은 지역의 수익성을 보완하는 장치로, 준공업지역 재건축 사업 활성화에 이바지할 것으로 기대된다.

삼환도봉아파트는 1987년 준공된 660가구의 노후단지로. 지하철 1호선 도봉역 인근에 있어 교통 접근성이 뛰어나고 수변 공간과도 가까운 입지를 갖췄다. 2021년 6월부터 주민 제안 방식으로 정비계획 수립에 나섰지만, 준공업지역이라 다른 지역 대비 낮은 토지가와 226%의 높은 밀도의 현황용적률 등으로 3년여간 답보상태에 머물러 왔다. 이번 개선안 적용으로 단지는 2032년 착공, 2036년 입주를 목표로 재건축이 다시 추진된다.

서울시는 해당 단지에 ‘신속통합기획’을 적용해 정비구역 지정과 정비계획 고시를 이미 완료했다. 이를 통해 사업 기간이 단축되고 조합원 부담이 줄어드는 효과가 기대된다. 특히 기존 현황용적률이 226%에 달하는 고밀도 단지에 사업성 보정계수를 적용해 용적률 확보가 개선되면서 유사 여건의 다른 준공업지역 재건축단지에 대한 사업추진 가능성을 여는 선례가 될 것으로 기대한다.

오세훈 시장은 “사업추진에 난항을 겪던 준공업지역 재건축단지들이 용적률 완화 혜택을 받으며 재건축 추진이 큰 탄력을 받을 것”이라며 “삼환도봉아파트는 준공업지역 재건축의 열악한 사업 여건 해결 실마리를 서울시의 끊임없는 규제혁신 노력으로 찾은 선도적 모델로 강남·북 균형발전의 초석이 될 것”이라고 했다.

이어 “삼환도봉아파트 성과를 바탕으로 앞으로도 정비사업 전 단계를 하나하나 살펴보고, 불필요한 절차는 과감히 생략·간소화해 서울시 전체 단지의 재건축 속도를 높이겠다”고 강조했다.