안다르가 ‘2025 가을·겨울 라인업’ 공개

[헤럴드경제=강승연 기자] 안다르가 ‘2025 가을·겨울(FW)’ 시즌 제품 라인업을 공개하고, 브랜드 모델 전지현과 함께한 화보를 공개했다고 4일 밝혔다.

안다르는 화보를 통해 원마일 웨어부터 일상까지 활용 가능한 가을·겨울 스타일을 제안했다. 포근한 질감이 돋보이는 ‘소프트 플리스’ 셋업이 대표적이다. 크롭 기장의 후디 집업과 조거팬츠의 조합이 전지현의 건강한 이미지와 잘 어우러진다.

올 상반기 큰 인기를 얻었던 ‘마일드무스’ 시리즈에 도톰한 플리스 원단을 더한 ‘마일드무스 플리스’ 시리즈도 공개했다. 레터링 포인트의 카라 집업과 트렌디한 와이드 팬츠 조합이 돋보인다.

러닝 스타일도 제안했다. ‘프리마로프트 러닝 베스트’, ‘멀티 테크 볼레로 자켓’을 신축성이 뛰어난 ‘런부스트 레깅스’와 매치해 활동성을 부각했다. 한겨울까지 입을 수 있는 아우터 ‘웜모션 덕다운 자켓’은 사방으로 늘어나는 신축성이 특징이다.

안다르 공성아 대표는 “플리스와 러닝웨어, 덕다운 등 계절감을 반영한 제품들로 기능과 스타일을 동시에 충족하는 다양한 선택지를 제시한다”며 “올 가을과 겨울, 새로운 만족감을 줄 것”이라고 말했다.