‘브라질산 수입 중단’ 인상분 66억원 부담 “상생을 최우선 가치로…위기에 선제 대응”

[헤럴드경제=강승연 기자] 버거·치킨 프랜차이즈 맘스터치는 연말까지 닭고기 원가 인상분 66억원을 본사가 전액 부담한다고 4일 밝혔다.

앞서 맘스터치는 지난 5월 브라질 고병원성 AI(조류인플루엔자) 발생에 따른 브라질산 닭고기 수입 중단으로 계육 시세가 급등하자 가맹점 원료 공급가와 소비자 판매가를 동결했다.

가맹본부가 6개월간 지출한 원가 인상분은 66억원 규모다. 이는 지난해 영업이익의 9%에 해당하는 수치다. 맘스터치는 “가맹점을 대상으로 진행한 상생경영의 일환”이라고 강조했다.

맘스터치는 지난 5월 SPC삼립 시화공장 인명사고로 버거번 공급 차질이 벌어지자, 직영점 배달 주문을 중단하고 확보된 물량을 가맹점에 우선 공급했다. 추가 배송 물류비 역시 본사가 전액 부담했다.

맘스터치는 브라질산 통닭다리살 계육 수급 불안에 따른 가맹점 매출 하락을 방어하기 위해 R&D(연구·개발) 역량에 기반한 대체 메뉴를 선보이고 있다. 주력 메뉴인 치킨버거에선 합리적 가격의 통가슴살 치킨패티 신메뉴 ‘WOW스모크디럭스버거’를 내놨다. 순살치킨 인기 메뉴를 재해석한 뼈 치킨과 국내산 닭가슴살을 활용한 ‘와우순살’도 출시했다.

맘스터치 가맹점주연합회 2곳도 “가맹본부가 올해 상생협력팀을 신설하고, 여러 민원에 협조하는 등 점주들과 소통을 강화하는 모습에 감사하다”는 입장문을 냈다.

맘스터치 관계자는 “가맹점의 안정적 운영과 성장이 본사의 성장이라는 브랜드 철학이 있었기에 가능한 일”이라며 “앞으로도 가맹점과의 상생을 최우선 가치로 삼아 위기에 선제적으로 대응할 것”이라고 말했다.