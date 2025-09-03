[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]HXD화성개발은 경기 부천시 부천원종 혜원연립·방배아파트 가로주택정비사업 시공사로 최종 선정됐다고 3일 밝혔다.

이 사업은 대한토지신탁 사업대행사 방식으로, 부천시 원종동 일대에 대지면적 4841.40㎡, 지하 2층~지상13층 아파트 2개동 128세대 및 부대복리시설로 건립될 예정이다. 전용면적 56㎡, 68㎡, 71㎡, 82㎡로 구성될 계획이다.

11개사가 참여한 현장설명회를 거쳐 3개 건설사의 합동설명회에서 경쟁 끝에 최종 선정됐다.

화성개발은 우수하고 안정적인 재무 구조과 신용등급, 품질 경영 등의 기업 신뢰도를 바탕으로 참석 조합원의 반수가 넘는 압도적인 지지를 얻었다.

사업지 일대는 도보 통학이 가능한 여월초고, 원종초교, 까치울중 등이 가까이 있어 학군이 양호하며 원종역, 부천종합운동장역, 경인고속도로가 인접해 교통여건이 우수하다.

홈플러스와 부천제일시장 등 편의시설과 도당근린공원, 장미원, 은데미공원, 부천시립북부도서관 등 생활 인프라가 우수하다.

화성개발 서울지사장은 “기업력과 품질 시공능력 등으로 조합원님의 지지를 받아 지역의 오랜숙원인 정비사업 시공사로 선정돼 매우 기쁘게 생각한다” 며 “조합과 사업대행자가 적극 협력해 지역의 대표랜드마크, 보다 더 쾌적한 주거환경을 만들어 가는데 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.