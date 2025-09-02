[헤럴드경제=조범자 기자] ‘깜짝’ 발탁은 없었다. 1명 빼고 2년 전 멤버 그대로 나선다.

미국과 골프 대항전 라이더컵에 나서는 유럽팀 선수 12명이 확정됐다.

라이더컵 유럽팀 단장 루크 도널드(잉글랜드)는 2일(한국시간) 단장 지명 몫 선수로 셰인 라우리(아일랜드)와 제프 슈트라카(오스트리아), 루드비그 오베리(스웨덴), 빅토르 호블란(노르웨이), 맷 피츠패트릭(잉글랜드), 그리고 LIV 골프에서 뛰는 존 람(스페인) 등 6명을 발표했다.

앞서 로리 매킬로이(북아일랜드)와 토미 플리트우드, 저스틴 로즈, 티럴 해턴(이상 잉글랜드), 로버트 매킨타이어(스코틀랜드), 라스무스 호이고르(덴마크)는 선발 포인트 랭킹 1∼6위에 올라 자동 발탁됐다.

올해 LIV 골프 최우수선수에 뽑힌 람은 2023년 대회까지 이미 3차례 라이더컵에 출전해 유럽팀의 에이스 역할을 했다. LIV 골프에서 뛰느라 선발 포인트 순위는 24위로 한참 처지지만 도널드 단장은 람의 경험을 높이 평가해 지명했다.

유럽팀 12명 가운데 11명이 2년 전 우승한 로마 대회 멤버와 같다. 새로 합류한 선수는 라이더컵에 처음 나서는 호이고르 뿐. 2년 전에는 쌍둥이 형제인 니콜라이 호이고르가 출전했다.

키건 브래들리 단장이 이끄는 미국팀은 스코티 셰플러, J.J. 스펀, 잰더 쇼플리, 러셀 헨리, 해리스 잉글리시, 브라이슨 디섐보가 자동 선발됐고, 저스틴 토머스와 콜린 모리카와, 벤 그리핀, 캐머런 영, 패트릭 캔틀레이, 샘 번스가 단장 추천 선수로 합류했다.

라이더컵은 오는 27일부터 사흘 동안 미국 뉴욕주 베스페이지 주립공원 블랙코스에서 열린다.

라이더컵 역대 성적은 미국이 27승 2무 15패로 앞서 있다. 2014년부터 5개 대회 연속 홈 팀이 승리했다. 2년 전엔 유럽이 미국을 꺾고 5년 만에 왕좌를 탈환했다.