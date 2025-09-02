별빛내린천, 관악아트홀에서 스트리트댄스 배틀, 체험존, 플리마켓 양일간 진행 Teenager 2on2 배틀 ‘홍조이(한국), Lambo(중국)’ 우승, Freestyle 1on1 배틀 우승은 ‘Mario’ 인근 상권인 신원시장에도 활력, 축제 전 성공적 붐업행사로 그루브 인 관악 성공 견인

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 주최하고 관악문화재단이 주관한 청년 스트릿컬처 페스타 ‘2025 그루브 인 관악’이 8월 30일부터 31일까지 신림역 별빛내린천과 관악아트홀을 뜨겁게 달궜다.

올해로 4회째 개최된 그루브 인 관악에는 이틀간 많은 주민과 방문객이 참여해 스트리트댄스를 중심으로 전시, 체험 프로그램 등 다양한 ‘거리 문화 콘텐츠’를 즐겼다.

별빛내린천과 관악아트홀에서 각각 예선과 본선이 열린 ‘Teenager 2on2 배틀’과 ‘Freestyle 1on1 배틀’에는 전국의 실력파 댄서들이 치열하게 경쟁하며 현장의 열기를 최고조로 끌어올렸다. Teenager 2on2에서는 한국팀 ‘홍조이’와 중국팀 ‘Lambo’가, Freestyle 1on1에서는 ‘Mario’가 우승했다. 이들은 총상금 1500만 원과 함께 ‘GIG 댄스트립’ 프로그램을 통해 별도의 해외 연수의 기회를 얻게 된다.

이후 이어진 세계적인 댄스 크루 ‘프라임킹즈’와 ‘락앤롤크루’가 펼친 쇼케이스 무대를 비롯해 비트박스 한국 챔피언 H-has의 축하공연, 국내외 유명 심사위원과 DJ, MC가 함께한 배틀 퍼포먼스에 관객들은 환호성을 보냈다.

본무대 외에도 관객들은 별빛내린천과 관악아트홀에서 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 전시와 체험 프로그램을 즐겼다. ▲드럼 연주 ▲그래피티 마카 드로잉 ▲특수 머리 땋기 등 스트릿 문화 체험은 특히 가족 단위 방문객들에게 인기가 높았다. 전문 사진작가가 참여한 ‘OOTD 존’과 청년 브랜드, 크리에이터들이 참여한 ‘플리마켓’은 젊은 층의 취향을 저격하며 최신 트렌드를 반영한 콘텐츠로 호평을 받았다.

축제에 앞서 열린 ‘붐업 행사’ 역시 관람객들의 큰 호응을 받으며 성공적인 그루브 인 관악 개최를 위한 선봉장 역할을 해냈다. 지난 8월 23일에는 낙성대공원 물놀이장에서 ‘댄스 워크숍’이 열려 약 50명의 어린이가 참여했다. 같은 날 보라매공원에서는 서울국제정원박람회와 연계한 ‘댄스 버스킹’ 행사에 서울대, 중앙대를 비롯한 전국 대학 댄스 동아리가 참여해 그루브 인 관악이 ‘전국구 축제’로 도약하는 발판이 됐다.

박준희 구청장은 “그루브 인 관악은 청년 문화의 주체성을 키우고 지역 예술문화생태계 확장을 함께 이뤄나가는 축제로 도약하고 있다”며 “앞으로도 관악이 가진 젊고 역동적인 에너지를 발휘해 전국이 주목하는 스트릿컬처 축제로 입지를 다져나가겠다”고 말했다.