홍콩서 열린 비트코인 아시아 컨퍼런스 행사뒤 만나 글로벌 경제, AI, 비트코인 동향 대화

최성환 SK네트웍스 사업총괄 사장이 도널드 트럼프 미국 대통령의 차남 에릭 트럼프를 만나 파트너십 방안에 관한 대화를 나눴다고 1일 밝혔다. 최 사장은 가운데 AI 및 블록체인 등 첨단기술 관련 사업을 주도해 온 인물이다.

최 사장은 지난달 30일 자신의 SNS 채널에 에릭 트럼프와 저녁식사를 했다며 함께 찍은 사진을 게시했다. 에릭 트럼프가 29일 홍콩에서 열린 ‘비트코인 아시아 2025’ 컨퍼런스에 연사로 참석한 것을 감안하면, 해당 행사가 끝난 후 두 사람의 석식 일정이 이뤄진 것으로 보인다.

최 사장은 지난 2023년 샘 올트먼 오픈AI CEO 방한 시 기업인으로는 유일하게 단독미팅을 갖고, 올 5월 리시 수낙 영국 전총리와 회담을 가진 바 있다.

SK네트웍스 관계자는 금번 두 인물의 석식과 관련 “최근 홍콩에서 열린 에릭 트럼프가 참석하는 행사에 초청되어 최성환 사업총괄 사장이 참관한 바 있으며, 석식 자리를 마련해 국가경제와 글로벌 기술협력에 관한 포괄적인 대화를 나눈 것으로 알고 있다”고 말했다.

SK네트웍스는 이같은 최 사장의 교류가 AI 기업으로서 위상을 더욱 견고히 하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다. SK네트웍스는 “보유사업의 경쟁력을 높여 성과를 창출하는 동시에 글로벌 진출 및 협력 강화에도 힘써 미래 성장을 가속화해 나갈 계획”이라고 말했다.