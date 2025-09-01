홍콩서 열린 비트코인 아시아 컨퍼런스 행사뒤 만나

글로벌 경제, AI, 비트코인 동향 대화

최성환(왼쪽) SK네트웍스 사업총괄 사장과 에릭 트럼프 [최 사장 SNS 채널]
최성환 SK네트웍스 사업총괄 사장이 도널드 트럼프 미국 대통령의 차남 에릭 트럼프를 만나 파트너십 방안에 관한 대화를 나눴다고 1일 밝혔다. 최 사장은 가운데 AI 및 블록체인 등 첨단기술 관련 사업을 주도해 온 인물이다.

최 사장은 지난달 30일 자신의 SNS 채널에 에릭 트럼프와 저녁식사를 했다며 함께 찍은 사진을 게시했다. 에릭 트럼프가 29일 홍콩에서 열린 ‘비트코인 아시아 2025’ 컨퍼런스에 연사로 참석한 것을 감안하면, 해당 행사가 끝난 후 두 사람의 석식 일정이 이뤄진 것으로 보인다.

최 사장은 지난 2023년 샘 올트먼 오픈AI CEO 방한 시 기업인으로는 유일하게 단독미팅을 갖고, 올 5월 리시 수낙 영국 전총리와 회담을 가진 바 있다.

SK네트웍스 관계자는 금번 두 인물의 석식과 관련 “최근 홍콩에서 열린 에릭 트럼프가 참석하는 행사에 초청되어 최성환 사업총괄 사장이 참관한 바 있으며, 석식 자리를 마련해 국가경제와 글로벌 기술협력에 관한 포괄적인 대화를 나눈 것으로 알고 있다”고 말했다.

SK네트웍스는 이같은 최 사장의 교류가 AI 기업으로서 위상을 더욱 견고히 하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다. SK네트웍스는 “보유사업의 경쟁력을 높여 성과를 창출하는 동시에 글로벌 진출 및 협력 강화에도 힘써 미래 성장을 가속화해 나갈 계획”이라고 말했다.


