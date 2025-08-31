29일 ‘탑석 푸르지오 파크 7’ 견본주택 현장 가보니

의정부 용현동에 1000가구 가까운 대규모 일반 분양

녹지로 둘러싸인 단지 “공원 따로 찾을 필요 없어”

29일 ‘탑석 푸르지오 파크7’ 견본주택의 단지 모형도를 구경하는 방문객들의 모습. 정주원 기자
방문객들이 단지 모형도를 둘러보며 자세한 설명을 듣고 있다. 정주원 기자
[헤럴드경제=정주원 기자] “단지 내에도 공원이 많고, 바로 옆에도 녹지가 있어 도심이어도 공기가 좋을 것 같네요. 아파트 산책로가 짧거나 사람이 몰리면 불편하기 마련인데, 여기는 그런 걱정 안 해도 될 것 같아요” (탑석 푸르지오 파크7 견본주택 방문객 A씨)

29일 찾은 의정부 용현동 ‘탑석 푸르지오 파크7’ 견본주택은 주말을 앞둔 평일에도 방문객이 몰리며 북적였다. 특히 이름에서 알 수 있듯 단지 내에만 7개의 공원이 배치된 ‘숲세권 단지’ 콘셉트가 눈길을 끌었다. 실제로 방문객 중에는 고령의 부부나 가족 단위가 많았고, 이들 대부분이 “도심 속에서도 여유롭게 녹지를 누릴 수 있다”는 점을 최대 장점으로 꼽았다.

84㎡A 타입 유닛의 주방 모습. 정주원 기자
이번에 선보이는 탑석 푸르지오 파크7은 지하 3층~지상 27층, 7개 동, 59~84㎡(이하 전용면적) 총 935가구 규모다. 전 가구가 일반분양 물량으로, 59㎡A형을 제외하면 모두 84㎡ 타입으로 구성됐다. 분양가는 59㎡가 5억1000만원, 84㎡가 7억2800만원 수준으로 평당 약 2100만원으로 책정됐다.

이날 견본주택에는 59㎡A 타입과 84㎡A 타입의 유닛이 마련됐는데, 방문객들은 특히 59㎡A 타입의 널찍한 구조와 드레스룸·공간 활용도에 감탄했다. 아이와 함께 유닛을 둘러본 한 30대 방문객은 “59㎡에 방이 이렇게 넓게 나온 경우는 처음 본 것 같다”며 “특히 안방과 드레스룸·화장실까지 이어진 공간이 넓게 느껴지고, 아이와 함께 안방에서 지내기도 적합할 것 같다”고 설명했다.

59㎡A 타입 거실의 모습. 정주원 기자
의정부 중앙역 인근에 거주하는 50대 방문객 B씨는 “서울 아파트 분양가는 이미 치솟고 있는데 이 정도면 합리적”이라며 “입주 시점에는 탑석역도 개통돼 강남까지 접근성이 크게 개선될 것으로 기대된다”고 말했다.

교통 여건도 개선이 예정돼 있다. 현재 의정부 경전철 송산역이 도보권에 있고, 2027년 7호선 탑석역이 개통되면 서울까지 두 정거장, 강남권까지 약 50분이면 닿을 수 있다. 송산역 인근 주민 C씨는 “오랫동안 이곳에 살았는데 1000가구 가까운 단지가 들어설 줄은 몰랐다”며 놀라움을 전했다.

59㎡A 타입 유닛의 드레스룸과 안방의 모습. 정주원 기자
단지 설계의 강점은 풍부한 녹지다. 아쿠아 포레스트·아이들의 물놀이장 ‘워터 플레이파크’·AI가 설계한 ‘레이어드 가든’ 등 테마형 공원이 7곳 들어서고, 지상은 차량이 없는 ‘공원형 단지’로 조성된다. 김영민 서울시립대 조경학과 교수가 조경 설계를 총괄했으며, 다양한 수경시설이 단지 내외를 연결한다. 단지 바로 옆에는 경기 북부 대표 숲 공원인 ‘추동근린공원’이 있어, 생활권 산책로와 둘레길이 단지를 둘러싼 형태로 자리 잡고 있다.

또한 단지 용지가 한국전력공사 경기북부지역본부 바로 옆에 있어 직주근접 수요도 기대된다. 추후 용현 택지지구와 법조타운 개발 등 각종 인프라 확충 호재도 예정된 상황이라 입주 시기에는 그에 따른 생활 인프라 확충이 예고되기도 했다.

청약 일정은 다음 달 4일 특별공급을 시작으로 5일 1순위, 8일 2순위 접수 순서로 진행된다. 당첨자는 12일 발표되며, 23일부터 25일까지 3일간 정당계약이 진행된다. 입주는 2029년 3월 예정이다.


